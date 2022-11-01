نائب رئيس أمناء «حياة كريمة»: إجراءات الحماية الاجتماعية الأخيرة من أهم نتائج المؤتمر الاقتصادي

قالت الدكتورة عهود وافي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن إجراءات الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء، تعد من أهم نتائج ومخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي تبعناه جميعا على مدار ثلاث أيام متتالية.

الحزمة الاقتصادية لها عائد كبير

وأضافت خلال تصريحات لـ«الوطن» أن إعلان حزمة اقتصادية كبيرة بقيمة 67 مليار جنيه، سيكون لها عائد كبير «اجتماعي واقتصادي»، خاصة في ظل معدلات التضخم العالمية والأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدول، بالإضافة إلى احتياج السوق لتسهيلات للتأكد من استقرار القوى الشرائية.

تكامل جميع التدخلات

وأشارت إلى أن إجراءات الحماية التي تقوم بها مؤسسات وكيانات التحالف المختلفة تكمن أهميتها في تكامل جميع التدخلات ووصلها للمستحق في أبعد نقطة داخل مصر، ودائما ما تتكامل مع إجراءات الحكومة.

هدف التحالف بين المؤسسات

وأضافت أن هناك تكاملاً واضحًا بين مؤسسة حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للارتقاء بحياة المواطنين، وهدفه تحقيق طفرة في الجهود التنموية، وتجميع جميع الجهود التنموية التي تدعمها الدولة في وجهه واحدة.

وكانت أعلنت رئاسة الوزراء، الأسبوع الماضي، إجراءات حماية اجتماعية جديدة، عقب المؤتمر الاقتصادي، الذي استمر لمدة 3 أيام متتالية في العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.