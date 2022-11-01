«شباب النواب»: ذوو الهمم يحظون باهتمام القيادة السياسية ونسعى لتوفير سبل الراحة لهم

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الاهتمام بذوي الهمم هو توجه الدولة المصرية وتحرص القيادة السياسية على توفير الراحة لهم.

عدم إنشاء نادي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد محمود بشأن عدم إنشاء نادي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمنطقة عين حلوان، محافظة القاهرة

وأشاد الدكتور محمود حسين بالدور الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة في دعم هذه الفئة من الشعب المصري، موجها الشكر للنائب عبد النعيم حامد على طرحه لهذا الموضوع متمنيًا التوسع في انتشار الأندية الخاصة بذوي الهمم على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال النائب عبدالنعيم حامدة في طلب الاحاطة الذي تقدم به أنه خلال الدورة البرلمانية 2015/2020 جرى تسليم أرض النادي بمنطقة عين حلوان لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة منذ عام 2017 بعد الحصول على موافقات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة، ولم يتم إدراجها منذ تاريخه حتى الآن ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة بمجلس النواب، أوضح الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام منشآت الأندية بوزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء المتابعة المستمرة بين وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تبين أن هناك 4 قطع أراضي من بينها قطعة الأرض المخصصة لنادي ذوي الهمم بمنطقة عين حلوان ولم يتم التعامل عليها سواء بالإدراج أو إخطار وزارة الشباب والرياضة من قبل المديرية.

إرسال قرارات الإشهار والرسومات الكروكية

وأضاف أن الوزارة حريصة على استثمار أصول الدولة وجرى التوجيه بسرعة إرسال قرارات الإشهار والرسومات الكروكية الخاصة بالتسليم وتم إرسالها من المديرية للوزارة منذ ثلاثة أيام، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة غير مسؤولة عن التأخير في التنفيذ منذ عام 2017.

وتعقيبًا على رد ممثل الجهة الإدارية طالب النائب عبد النعيم حامد مقدم طلب الإحاطة بسرعة بدء وزارة الشباب والرياضة في إنشاء سور لأرض النادي ثم الانتهاء من إجراءات الطرح للبدء في أعمال الإنشاءات، وذلك حماية للأرض من أعمال التعديات عليها، ليؤكد ممثل الجهة الإدارية على أنه سيتم الانتهاء من أعمال إنشاء سور أرض النادي خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع.

وأوصت اللجنة بسرعة بدء وزارة الشباب والرياضة في إنشاء السور الخاص بالأرض المخصصة لإقامة نادي ذوي الهمم بمنطقة عين حلون والتي تم تسليمها لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة منذ عام 2017، لحين الانتهاء من إجراءات طرح الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي