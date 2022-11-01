وكيل «تشريعية النواب»: مصر تواكب العالم في التطور الرقمي

أكد إيهاب الطماوي أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالقاهرة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن وجود تجمع عربي على مستوي القمة «الرقمية»، مؤشرا إيجابيا لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال من الدول العربية.

دور مصر الرائد والمحوري عاد بقوة في عهد السيسي

وأضاف الطماوي، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت منذ سنوات للتحول الرقمي «مصر الرقمية»، لما لهذا التطور من فؤائد عدة ومهمة للمواطنين، لافتا إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد حرص مصر على التواصل والتعاون الدائم بين مصر والدول العربية، خاصة أن دور مصر الرائد والمحوري، عاد بقوة في عهد الرئيس.

وأوضح الطماوي، أن التشاور والتنسيق بين الدول العربية، يعزز من قدرة الوطن العربي على مواجهة كل التحديات وكل الآثار الناجمة عن الأوبئة «كورونا»، والأزمات «روسيا وأوكرانيا»، ويعزز فرص التنسيق المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الواسع، خاصة في ظل التحديات الدولية التي أثرت في أقتصاديات كل دول العالم.

جريمة الابتزاز الإلكتروني

وأكد النائب إيهاب الطماوي، إنه جرى تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة المشتركة، لإعداد تقرير عن مشروعات قوانين النواب، بشأن جريمة الابتزاز الإلكتروني، تكون مهمتها دراسة مشروعات القوانين، في ضوءً ملاحظات الحكومة «وزارتي العدل والاتصالات»، وملاحظات أعضاء اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ووضع تعريفات منضبطة لأركان الجريمة، والمصطلحات الفنية الواردة بمشروعات القوانين، ومراعاة أحكام الدستور، والمادة 327 عقوبات، وأحكام القانون 175 لسنة 2019.