«صقر» حاول إنقاذ عاملين من صعق كهربائي بالدقهلية فمات.. «شهيد الشهامة»

لقي شاب يدعى صقر السيد من محافظة الدقهلية، مصرعه اليوم الثلاثاء، بعدما حاول إنقاذ عاملين من الموت صعقا داخل بيارة صرف صحي، فنزل إليهما لينقذهما فمات صعقا بالتيار الكهربي بقرية ظفر التابعة لمركز تمي الأمديد، بينما أصيب العاملان بعد نزولهما إلى داخل بيارة صرف صحي لمحاولة إصلاح الغاطس الخاص بـ«بيارة الصرف» بعد تعطله وحدوث ماس كهربائي من المولد الواصل للبيارة، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، فيما يتلقى المصابان العلاج اللازم بالمستشفى.

بلاغ بمصرع شاب في «بيارة صرف»

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من الأهالي بمصرع شاب داخل بيارة صرف صحي بقرية ظفر دائرة المركز.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى «صقر السيد عبد الخالق الحلبي»، وإصابة عاملين آخرين أثناء إصلاح الغاطس الخاص ببيارة صرف صحي بقرية ظفر بعد تعطله.

حدوث ماس كهربائي

وبالفحص تبين أنه حدث ماس كهربائي من المولد الكهربائي الواصل للبيارة، فاستغاث العمال الموجودين داخل البيارة، فحاول إنقاذهم ومساعدتهم على الخروج، ولكنه أصيب بصعق كهربائي وغرق داخل البيارة وتوفي في الحال.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي في قرية ظفر، والذين أطلقوا على الشاب المتوفى «شهيد الرجولة والشهامة»، بعد أن ضحى بنفسه لإنقاذ العاملين من داخل البيارة.

ونقلت سيارة الإسعاف المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.