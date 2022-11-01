أبو الغيط يترحم على القادة العرب الراحلين خلال كلمته في القمة العربية بالجزائر

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يتقدم لرئيس وشعب دولة الجزائر، بخالص التهنئة بذكرى اندلاع ثورة التحرير منذ 68 عاما، تلك الثورة العزيزة على قلوب العرب جميعًا، إذ أعلت من قيم الحرية وحق تقرير المصير، إلى حد تحديات لا توصف لتصير نموذجًا نادرًا ومثالا باهرًا، على ما يكمن أن تفعله الشعوب وتحققه أذا أرادت الحرية والكرامة.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال كلمته بالقمة العربية في الجزائر التي تعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، كل الشكر والتقدير للرئيس التونسي قيس سعيد، كونه تولى رئاسة جامعة الدول العربية منذ عام 2019 ولمدة 3 سنوات، «أغتنم هذه الفرحة، لنترحم جميعًا على القادة العرب الذين رحلوا عن عالمنا، منذ انعقاد القمة الماضية، وكانوا في موقع المسؤولية، وقت أن وافتهم المنية».

وتابع: «نترحم على الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس تونس الراحل، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل، وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الراحل، لقد تشرفت بمعرفة ولقاء هؤلاء القادة العظام والموقرين، ونتذكر بكل تقدير وعرفان العطاء السخي لبلادهم والأمة العربية جمعاء».