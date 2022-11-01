أبو الغيط في القمة العربية بالجزائر: الغذاء والطاقة والمناخ عنوان شامل للأزمات الاقتصادية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الثلاثية الخطيرة وهم الغذاء والطاقة والمناخ تُمثل حلقة متصلة، ومنظومة مترابطة، فإنتاج الغذاء يعتمد على أسعار الطاقة واستقرار المناخ، والتغير المناخي يتأثر في الأساس بالانبعاثات المتولدة عن إنتاج الطاقة، والعناصر الثلاثة صارت عنواناً للأزمة العالمية التي نشهدها حالياً بكل تبعاتها الاقتصادية والإنسانية التي تتحملها الشعوب، والتي قد تشتد وطأتها في هذا الشتاء.

دولنا العربية في حاجة ماسة لاستراتيجية شاملة

وأضاف «أبو الغيط»، خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة في الجزائر، التي تعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا شك أننا نتابع جميعاً الآثار المزدوجة للجائحة والحرب في أوكرانيا، وما أفرزته ولا تزال من تبعاتٍ اقتصادية سلبية، صار واضحاً أن العالم أجمع سيضطر للتعامل معها لفترةٍ طويلة قادمة، موضحًا أن دولنا العربية في حاجة ماسة لاستراتيجية شاملة للتعامل مع «حالة الأزمة الممتدة».

تحصين المجتمعات العربية وتعزيز صمودها

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «يحتاج الأمر في تقديري إلى تفكير طويل المدى من أجل تحصين المجتمعات العربية وتعزيز صمودها في مواجهة صدماتٍ داهمة ونوازل مفاجئة، ولدي اقتناع راسخ بأن مثل هذا التفكير لا يُمكن إلا أن يتبلور في إطار جماعي وبنهج تكاملي».

وذكر «أبو الغيط» أنه في مقدور العرب فعل الكثير إن هم حشدوا الإمكانيات العربية، وهي كبيرة ومتنوعة، على نحو صحيح وبمنهج علمي، وليست استراتيجية الأمن الغذائي العربي، المعروضة على القمة، سوى نموذج ومثال واحد لما يُمكن أن تقوم به الدول العربية بشكل جماعي في مواجهة أزماتها.