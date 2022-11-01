رئيس حركة عدم الانحياز أمام قمة الجزائر: العرب ساندوا أذربيجان خلال الاحتلال

قال إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، إن المشاركة في القمة العربية بالجزائر، هو شرف كبير، ودعم بلادي لها شيء مؤكد، وسعيد بزيارة الجزائر في ذكرى اندلاع الثورة المجيدة، لأشارك الشعب الجزائري في احتفاله، لافتا إلى أنه زار متحف الشهداء وتأثر بالمجازر المرتكبة من قبل فرنسا في حق الشعب الجزائري، وهي أحداث يجب أن لا ينساها العالم.

فرنسا احتلت الجزائر منذ أكثر من 130 عاما

وأوضح «علييف» خلال كلمته بالقمة العربية المنعقدة حاليا بالجزائر، والمذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فرنسا احتلت الجزائر منذ أكثر من 130 عاما وخلفت أكثر مليون ونصف المليون شهيد، واليوم نحتفل بذكرى اندلاع الثورة المجيدة، ويجب أن نخلد هذه الذكرى، لافتا إلى أن أذربيجانلها علاقات جيدة مع جامعة الدول العربية، ونرغب في تعزيز الشراكة والتعاون في قمة المناخ في مصر، «أشارك في القمة بصفتي أيضا الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، وأرغب في توطيد العلاقات مع بلاد جامعة الدول العربية».

تعزيز مبادئ التضامن

وأشار رئيس جمهورية أذربيجان، إلى أنه يرغب في تعزيز مبادئ التضامن والتعاون بين البلاد، موضحا أن أذربيجان عانت من الاحتلال على غزار الجزائر وخلال سنوات الاحتلال تلقت الدعم من الأشقاء العرب والدول الإسلامية، وأذربيجان دعمت بدورها كل الأشقاء.

الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية بالجزائر

ووصل صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الجزائر، للمشاركة في القمة، واستقبله في مطار هواري بو مدين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تأكيدا على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر وزير الخارجية سامح شكري، التجهيزات الأخيرة للقمة التي تأجلت 3 سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأصبحت أول قمة عربية رقمية إذ جرى الاستغناء عن الأوراق التي تعرض محاضر الاجتماعات، ليكون كل شيء إلكترونيا.