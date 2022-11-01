«التنسيق الحضاري» يستقبل طلبة جامعة فاروس للتعريف بدوره في حفظ التراث

استقبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، مجموعة من شباب الطلبة المعماريين بجامعة فاروس بالإسكندرية، ضمن مقرر التصميم المعماري، في إطار دراسة تطوير وإعادة إحياء منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، على غرار منطقة وسط البلد بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار الدوري التعريفي الذي يقوم به الجهاز من أجل التوعية بقيمة التراث المعماري والعمراني الحضاري وأهميته، من خلال مبادرة «تراثنا هويتنا فلنحمه معا»، التي أطلقها الجهاز للحفاظ على التراث الحضاري.

ترميم وإحياء القاهرة الخديوية وميدان التحرير

حاضر للطلبة كل من الدكتورة هايدي شلبي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالجهاز، التي تحدثت عن دور الجهاز وأهميته في الحفاظ على التراث العمراني، وأهدافه والمشاريع القائم عليها، وعن القوانين التي يعمل بها الجهاز، وحدود الحماية التي يضعها لكل منطقة متميزة معماريا، ولكل مبنى ذات طراز معماري فريد ومتميز، وكذلك عرضت لمشروع ترميم وإحياء القاهرة الخديوية وميدان التحرير.

وحاضر المهندس رامي صبري رئيس الادارة المركزية للمشروعات عن الضبطية القضائيه التي منحت للجهاز، وكيف استطاع الجهاز ضبط العديد من المخالفات، وتحرير محاضر بها.

وعرض لمشروعات رائدة في عملية الترميم والتطوير للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، ومنها مبنى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وكيف تم إحيائه، واصبح قيمة مضافة، كما عرض أيضا لمشروع ترميم المسرح القومي بعد تعرضه للحريق، وتم الاهتمام ودراسة كل التفاصيل المعمارية الأصلية، حتى يتم إعادة المبنى إلى الشكل الأصلي له منذ إنشائه.

أفلام السينما القديمة

وحاضر الدكتور محمد الرشيدي بإدارة تخطيط المشروعات عن الحلول المعمارية التي وضعت المبنى والمعالجات الإنشائية التي تم استخدامها، وعن كيفية التوثيق واهمية دراسة التفاصيل المعمارية للمبنى، من نشأته من الصور الفوتوغرافية القديمة، والنادرة لبعض المباني التراثية، التي لم يوجد لها صور، يتم أخذ صور من أفلام السينما القديمة التي صورت في تلك الحقبة، حتى يتم جمع تفاصيل المبنى، وكل الموتيفات والزخارف والحليات الخاصه به، وكذلك المواد المستخدمة حتى يتم معالجة التشوهات بالمواد الأصلية.

وحاضر المهندس عمرو عبدالعال بوحدة التوثيق والتوقيع للمباني التراثية على الخرائط الجغرافية GIS، التي بلغت ما يقرب من 7000 مبنى تراثي على مستوى الجمهورية، وكذلك عرض لكيفية التوثيق بجهاز 3d سكانر، الذي يتم من خلاله رفع المباني التراثية، لتسجيل كل تفاصيلها، ما يجعل عملية الترميم للمبنى عملية دقيقة تعيد المبنى لأصله، وتم عرض بانوراما التراث الحضاري للطلبة، وهو ما نال إعجابهم الشديد.