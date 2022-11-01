«عاش هنا».. «التنسيق الحضاري» يكرم جابر عصفور بلافتة على منزله

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم الدكتور جابر عصفو وزير الثقافة الأسبق ضمن مشروع «عاش هنا»، والذي يهدف إلى الاحتفاء برموز الحركة الثقافية والفكرية وتقديمهم للأجيال الجديدة، إذ وضع لافتة تحمل اسمه على منزل عصفور في منطقة الدقي بالجيزة.

أبرز المعلومات عن جابر عصفور:

وحسب الموقع الرسمي للتنسيق الحضاري، نقدم أبرز المعلومات عن الدكتور جابر عصفور كما يلي:

-ولد في 25 مارس 1944 بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، حصل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة في عام 1965.

-حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز عام 1969، ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها بمرتبة الشرف الأولى عام 1973.

- تدرج في المناصب الأكاديمية إذ عين معيدا بقسم اللغة العربية بالكلية بكلية آداب جامعة القاهرة عام 1966، ومدرس مساعد في عام 1969، ثم مدرس في عام 1973، ثم أستاذا عام 1978، وترأس قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة من عام 1990 إلى عام 1993.

-عمل أستاذاً مساعداً زائراً للأدب العربي بجامعة ويسكونسن-ماديسون الأمريكية عامي 1977 : 1978)، أستاذاً زائراً للنقد العربي بجامعة ستكهولم بالسويد عامي 1981 : 1982، أستاذاً معاراً ثم عميداً مساعداً بكلية الآداب – جامعة الكويت عامي 1983:1988 ، أستاذ زائر للنقد العربي – بجامعة هارفارد الأمريكية عام 1995.

اختير أمين عام لـ المجلس الأعلى للثقافة اعتبارا من عام 1993 حتى عام 2007، ومدير المركز القومي للترجمة عام 2007، ثم وزيرا للثقافة مرتين في 2011، و2014.

إصدارات جابر عصفور:

أصدر العديد من الكتب والدراسات النقدية والفكرية منها «التنوير يواجه الإظلام، محنة التنوير، دفاعاً عن التنوير، هوامش على دفاتر التنوير، إضاءات، أنوار العقل، زمن الرواية، أوراق ثقافية، النقد الأدبي والهوية الثقافية، نقد ثقافة التخلف، نحو ثقافة مغايرة، زمن جميل مضى، فى محبة الشعر، نجيب محفوظ، الرواية والاستنارة، عوالم شعرية معاصرة، غواية التراث، دفاعا عن التراث، فضلا عن المرايا المتجاورة، وهي دراسة في نقد طه حسين».