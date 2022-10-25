رئيس جهاز التنسيق الحضاري: أدرجنا 725 شخصية مبدعة في مبادرة «عاش هنا»

كشف المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مستجدات مشروع «عاش هنا»، والذي يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها المبدعون في مختلف المجالات وكذلك الشخصيات التاريخية التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

مشروع «عاش هنا»

وأضاف محمد أبو سعدة في تصريح خاص لـ «الوطن»: أدرجنا حتى الآن 725 شخصية في مبادرة «عاش هنا» والمشروع يتوسع تفعيله خارج القاهرة ووصل إلى القرى فى المنصورة وبعض محافظات الدلتا وبورسعيد وباقي الأطراف، وهي مبادرة مستمرة لأن مصر زاخرة بالشخصيات البارزة بمختلف المجالات.

وأكمل: «المشروع ينفذ بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، والاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي تجمع».

وأضاف أن هذا المشروع جرى تفعيله بإضافة لافتة «عاش هنا» على المبنى تحمل اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله ومسيرته محملة على تطبيق الـQR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية ببساطة.

أهداف المشروع

وتابع رئيس التنسيق الحضاري، أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية، وهي جزء من مشروع أكبر هو «ذاكرة المدينة»، التي تتضمن «عاش هناك، حكاية شارع».

«ذاكرة المدينة» هي مبادرة حكومية تهدف لإحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري، وضمن المشروع قمنا بإصدار مجموعة من الكتب عن المناطق التراثية منها «كتاب الزمالك، وآخر عن جاردن سيتي والكتاب الثالث عن سيوة، فضلا عن كتاب «تأثيرات المعماريين الإيطاليين في مصر»، هذا إلى جانب الجولات التراثية في المناطق ذات القيمة التراثية، وقد بدأنا بالزمالك والخريطة تسهم في وصف جغرافيا وتاريخ المكان، وتطور الحي العريق.