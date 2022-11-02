تعرف على الدورات التدريبية المتاحة لشباب الغربية ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلن الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس النواب، أنه تم البدء في الدورات التدريبية المجانية، ضمن مبادرة حياة كريمة والمقدمة لـ1000 شاب، في مختلف المهن، وبالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التضامن الاجتماعى.

دورات تدريبية مجانية

وأضاف عبد القوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدورات التدريبية مجانية، والشهادات الممنوحة للمتدرب يتم اعتمادها من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التضامن الاجتماعى، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويتم توثيقها من وزارة الخارجية، وأن باب التسجيل في هذه الدورات ممتد حتى شهر يناير 2023.

وتابع عبد القوي في تصريحاته لـ«الوطن» أنه تم البدء بالفعل في المرحلة الأولى، وأن المستهدف خلال تلك المرحلة، هو تدريب 1000 شاب وفتاة، مع إتاحة عدة مهن، يقوم المتقدم باختيار أي منها، على حسب رغبته، ويمكن للمتقدم الحصول على استمارة التقديم من الاتحاد الإقليمي للجمعيات بطنطا، ومديرية التضامن الاجتماعي.

الأماكن والدورات التدريبية المتاحة

وجاءت الدورات التدريبية المتاحة داخل 3 مدن بمحافظة الغربية، حيث اشتملت مدينة كفر الزيات على دورات تدريبية مختلفة، مثل إصلاح هياكل السيارات، وصيانة السيارات، والخراطة، والكهرباء، والتبريد والتكييف، واللحام، وإصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، والملابس الجاهزة.

واشتملت مدينة طنطا على دورات تدريبية في الحاسب الآلي «أوفيس، والورد، باور بوينت، أكسيل، أكسس» وبرامج السوفت وير «تسطيب ويندوز، تعريفات الجهاز، وبرامج الحماية» وعن الهارد وير «فك وتجميع الجهاز»، شبكات «التاريخ، وإنشاء شبكة بين جهازين»، وأخرى مثل الكهرباء، تبريد وتكييف، ولحام، وخراطة، وسيارات.

بينما اشتملت مدينة المحلة الكبرى على دورات تدريبية في النسيج، والصباغة، وصيانة معدات الملابس، والملابس الجاهزة، والتريكو الدائري، والكهرباء الصناعية، والالكترونيات.