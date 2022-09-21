تفاصيل منح ودورات تدريبية مجانية.. رابط وشروط التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية «ايجيكوبت» عن توافر عدد من المنح والدورات التدريبية المجانية للراغبين في تنمية مهاراتهم واكتساب خبرات ومعلومات جديدة.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل تلك المنح والدورات التدريبية وشروط الاشتراك بها، وفقا لما أعلنته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل منح ودورات تدريبية

ويتم تقديم تلك المنح والدورات من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية «ايجيكوبت»، وجاءت تفاصيلها كما يلي:

يتم تقديم منح في المجالات التالية:

1- كورس السكرتارية، لمدة شهر ونصف، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء، أوفلاين، التدريب بالمعادي

2- كورس المحاسبة الإلكترونية، لمدة شهر ونصف، يومي والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء، أوفلاين، والتدريب بالمعادي

شروط الالتحاق

شروط عامة للالتحاق بالمنح والدورات التدريبية التابعة لوزارة الشباب والرياضة:

1- خريج/ة فقط وليس للطلاب.

2- السن من 18: 35 سنة.

3- موقف التجنيد محدد بالنسبة للذكور.

4- الجدية والالتزام.

5- يشترط للقبول اجتياز المقابلة الشخصية.

6- يتم قبول مؤهل عالٍ / مؤهل متوسط وفوق متوسط.

وبالنسبة للراغبين الاشتراك في تلك المنح الدخول على الاستمارة وملء البيانات المطلوبة من الاسم والمؤهل والسن والوظيفة.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، أن العدد محدود وسيتم غلق باب التسجيل بعد اكتماله على أن يتم إجراء مقابلة شخصية يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا.