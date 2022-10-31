دورات تدريبية مجانية في عدد من المجالات.. اعرف التفاصيل وأبرز الشروط

في إطار مساعدة الشباب والعمل على إيجاد فرص عمل لهم وتأهيلهم للنجاح بها، أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عن بدء دورات التدريب مجانا للشباب.

ونشرت وزارة القوى العاملة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الدروات التدريبية التي أعلنتها عنها المديرية في عدد من المجالات.

دورات تدريبية للشباب

وجاءت تفاصيل الدورات التدريبية للشباب ومواعيدها وأماكنها وشروطها، كما يلي:

من المقرر وفق المعلن عنه بدء دورات التدريب المجانية، بمراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة.

وسيتم تدريب الشباب والمتقدمين على المجالات المختلفة من التفصيل والخياطة، تفصيل الستائر والمفروشات، اللحام، صيانة المحمول، التبريد والتكيف، كوافير حريمي، كهرباء وتركيبات، وفقا لما أعلنته وزارة القوى العاملة.

مراكز التدريب للدورات

وقال مدحت الغمراوي، مدير المديرية في الإسكندرية، أن التدريب مجانا لمدة شهرين، في مراكز محرم بك، والحضرة ومركز شرق، مشيرا الى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من المديرية، وزي التدريب، فضلا عن مكافأة للأوائل.

شروط الالتحاق بالدورات التدريبية

وأشار مدير المديرية بالإسكندرية، إلى أنه يشترط في المتدرب أن يكون متفرغا من الساعة التاسعة وحتى الواحدة ظهرا، عدا يومي الجمعة والسبت.

أن يتراوح عمر المتقدم للالتحاق بالدورات التدريبية بين 18 إلى 45 عاما.

وعلى الراغبين في التدريب تسجيل بيناتهم عن طريق الدخول على هذا الرابط، ويتم ملء البيانات المطلوبة مثل الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف المحمول، العنوان الخاص بالشخص، وبعدها يتم تحديد الدورة التي تريد الالتحاق بها صيانة هاتف محمول، لحام، تبريد وتكييف، تفصيل و خياطة، كوافير حريمى، ستائر ومفروشات، كهرباء تركيبات.