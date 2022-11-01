«قوى عاملة النواب»: وافقنا على حزمة الحماية الاجتماعية بتكلفة 67.3 مليار جنيه

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعم للمواطن المصري بشكل كبير، وظهر ذلك في توجيهاته بدعم الموظفين وأصحاب المعاشات، على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجه العالم، لافتا إلى أن مشروع زيادة المعاشات والأجور، تمت مناقشته اليوم، والموافقة على زيادة المعاشات، وأجور موظفي قطاع الأعمال العام.

الموافقة على علاوة استثنائية للعاملين

أوضح «عبد الفضيل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، أن مجلس النواب اليوم، أقر الموافقة على علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين، وكذلك أصحاب المعاشات، وتلتزم الخزانة العامة بصرف المبلغ لأصحاب المعاشات.

رفع الحد الأدنى للأجور

وأشار النائب عادل عبد الفضيل، إلى أن المجلس وافق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، مع العلاوة الاستثنائية، لافتا إلى أن حزمة الدعم تكلف الدولة 67.3 مليار جنيه، من ضمنها الإعفاء الضريبي وتأجيل تحريك أسعار الكهرباء.