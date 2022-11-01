«القوى العاملة» تعلن 7022 فرصة عمل في 14 محافظة.. اعرف التخصصات

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، عن تلقيها طلبات من 123 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة لشغل 7022 وظيفة، وذلك في تخصصات مختلفة برواتب مجزية.

وفي السطور التالية، نوضح تفاصيل فرص عمل أعلنتها وزارة القوى العاملة، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

موعد التقديم على وظائف القوى العاملة

ويمكن التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر 2022 الجاري.

ويبدأ الراتب من 2400 جنيه، إضافة إلى مزايا الحصول على تأمين طبي واجتماعي.

وكشفت نشرة التوظيف الدورية لوزارة القوى العاملة عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 14 محافظة، وهي:

أماكن تواجد فرص عمل وزارة القوى العاملة

- القاهرة.

- الشرقية.

- القليوبية.

- الغربية

- البحيرة.

- دمياط.

- بورسعيد.

- جنوب سيناء.

- الوادي الجديد.

- قنا.

- أسيوط.

- شمال سيناء.

- قنا.

- المنوفية.

تخصصات مطلوبة

وتطلب الشركات التي في حاجة إلى شغل عدد من الوظائف، التخصصات الآتية للعمل بها:

- مهندسين.

- مشرفين.

- مسئول فرع.

- بائعين.

- عمال إنتاج.

- كول سنتر.

- مندوبين مبيعات.

- سائقين.

- عمال تفصيل وحياكة بكل تخصصاتها.

- مهن فنية.

- أفراد أمن في مواقع متميزة.

- كيميائيين.

- أخصائيين تمويل وخدمات مالية

- كل تخصصات وظائف الفندقة وتخصصات أخرى.

وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة الوظائف

يُذكر أنَّ وزير القوى العاملة حسن شحاتة وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة العمل على متابعة تلك الوظائف بعد الإعلان عنها وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة التي تناسبه وتليق بمؤهله، إلى جانب تحري المصداقية في نشر فرص العمل المعلن عنها، حيت تهتم الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن حاجتها لشغل فرص عمل مختلفة.