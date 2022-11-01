رئيس الجزائر في القمة العربية: المصالحة الوطنية مفتاح حل أزمات السودان وليبيا واليمن

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن الأزمات التي تشهدها الدول الشقيقة في سوريا واليمن والسودان ما زالت تبحث عن حل، مناشدا كل الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية إلى تفضيل الحوار الشامل للمصالحة الوطنية، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للوصول للحلول السلمية التوافقية التي تتمكن الشعوب من صياغة مستقبلها وتطلعاتها في الحرية والكرامة، وحقن الدماء للم الشمل العربي.

الإصلاح العربي أصبح ضرورة ملحة

وأضاف «تبون» خلال كلمته في القمة العربية العادية رقم 31، المقامة حاليا، وبثتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التحدي الإصلاحي اليوم أصبح أكثر إلحاحا وأشد حاجة بشكل يتطلب منهجا جديد للمعالجة بكل مسؤولية ومصداقية بعد إدراك الجميع بالوضع العربي الراهن، الذي أصبح من الضروري القيام فيه بإصلاحات جذرية لمنظومة العمل العربي المشترك لتضطلع الجامعة العربية بدورها كأداة رئيسية في مواكبة التحديات والتطورات التي يشهدها العالم إقليميا ودوليا، متابعا: «وفي هذا الإطار يتعين توجيه الجهود نحو المواطن العربي الذي يبقى الغاية والوسيلة لكل تعاون جماعي من خلال إشراكه كمساهم فعال في صياغة العمل العربي المشترك واستغلال بيئة محفزة من خلال صندوق النقد العربي والصناديق العربية القائمة لمساعدة الدول التي في أمّس الحاجة للمساعدات بجانب تمكين الطاقة الشبابية العربية الهائلة من أجل الإبداع والمساهمة وتعزيز التوجيه نحو التكامل على الصعيد العربي والإنخراط بكل قوة وفعالية في عالم شديد التنافس».