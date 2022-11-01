فرح الموجي تشدو بأغنيتين في حفل مهرجان الموسيقى العربية

قدمت الفنانة الشابة فرح الموجي، أغنيتين فى حفل مهرجان الموسيقى العربية المقام بدار الأوبرا على المسرح الكبير، بعد ان انتقلت إليه الفعاليات، بدلا من مسرح النافورة، تخوفا من سقوط الأمطار.

نقل الحفل إلى المسرح الكبير تخوفا من سقوط الأمطار

قدمت فرح، خلال فقرتها أغنيتين، وهما يا ساعة بالوقت اجري ومستنياك، للفنانة عزيزة جلال.

فرح الموجي تشدو لعزيزة جلال

من المقرر أن تستكمل فعاليات الحفل، بتقديم فقرة غنائية للفنان العراقي همام إبراهيم، على أن تختتم فعاليات الحفل، مع الفنانة ريهام عبد الحكيم، التي ستقدم ما يقرب من عشرة أغنيات، منها أغنيات لوردة وليلى مراد وفايزة أحمد، بالإضافة الى عدد من أغنياتها الشهيرة فيها حاجة حلوة.

من المقرر أن يشهد المهرجان غدا، حفلا غنائيا كبيرا للفنان الكبير محمد منير، بمشاركته لمرة الثانية في المهرجان.