أخلاقنا الجميلة.. «حسين» ينقذ مسنا من الغرق و«عبير» تعيد شيك لصاحبه

صفات جميلة يتحلى بها المصريون في كل مكان وفي جميع محافظات مصر، تختلف في تطبيقها من مكان إلى آخر حسب الموقف، ولكن في النهاية يضربون أروع الأمثلة في روح المعاملة، هو ما فعله، شاب بمركز فرشوط في محافظة قنا، عندما هرع قفزا في المياه غير مبالٍ في إنقاذ مسن كان يستنجد بالمارة على طريق مصر أسوان الزراعي، وسيدة في محافظة الإسكندرية عندما أعادت شيك لصاحبه عثرت عليه لتضرب مثالا يُحتذى به في الأمانة والإخلاص.

حسين عبده ينقذ مسنا من الغرق في ترعة الكلابية بقنا

ضرب حسين عبده فراج، شاب، أروع الأمثال في الفدائية والشهامة، عندما كان عائدا مستقلا سيارة أجرة عائد من مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى في الجبلاو، بمركز قنا، ووجد مسنا يصارع الغرق في ترعة الكلابية، وقام بإنقاذه.

قال «حسين» لـ«الوطن»، إنه بعدما تقدم بتظلم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى في منطقة الجبلاو، وخلال العودة، على طريق مصر- أسوان الزراعي، مستقل سيارة، وجدت شخصا مسنا أسفل كوبري على ترعة الكلابية يصارع الغرق، طلبت من السائق، بالتوقف، وقمت بخلع ملابسي، وقفزت نحو الرجل، وقمت بسحبه ورفعه ووضعته على البر.

وتابع: بعدما أخرجته وجدت حالته صعبة قمت بالضغط على صدره حتى التقط أنفاسه بشكل سليم، ولم أتركه حتى أتى ذووه واستلموه.

وأوضح أنه بعدما أنقذ المسن الذي يبلغ من العمر 65 سنة، والذي سقط بالخطأ في الترعة، أحس بشعور طيب على ما فعله من عمل خير.

عاملة تعيد شيك بمليون جنيه ضائع وترفض أخذ مقابل

وفي الإسكندرية، تحلت عبير، بثوب الأمانة، عندما أعادت شيك بمبلغ قيمته مليون جنيه، إلى صاحبه.

قالت «عبير» عاملة النظافة في أحد نوادي الإسكندرية، أنه أثناء دخولها حمامات إحدى صالات النادي عثرت على ورقة على الأرض فتفتحها وجدت مدونا عليها مبلغ مليون جنيه، لتذهب إلى مديرها لتحكي له ما حدث و تعطيه ما وجدته .

وتابعت أنه تبين أن هذه الورقة شيك، وتم إبلاغ صاحبه الذي كان رقمه مدون عليه، وقدم مال الشيك مبلغ مكافأة لعبير لكنها رفضت أخذ أي مقابل مادي فهو عملها التى إعتادت عليه.