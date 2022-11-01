أخلاقنا الجميلة.. طالب بمعهد أزهري يعيد 500 جنيه: المعلم كان بيدور عليهم

أمانته وحسن تربيته، جعلته يسلم مبلغ 500 جنيه عثر عليه داخل فناء المعهد الأزهري أثناء لعبه، ليكرمه مدير المعهد وسط طابور الصباح، هو أحمد أسامة رشدي، الطالب بالصف الأول الإعدادي بمعهد المريس الاعدادي الثانوي بنين الأزهري بالأقصر، الذي عثر على مبلغ مالي أثناء اللعب في الفسحة، وسلمه إلى إدارة المعهد والتي سلمت المبلغ بدورها لصاحبه، رافضا الحصول على مكافأة نظير أمانته.

طالب في الأقصر يجد مبلغ مالي في الفسحة

وبروح الأطفال قال أسامة، 13 عاما، إنه أثناء لعبه في الفسحة، وجد كيسا به مبلغا ماليا في فناء المعهد، وعلى الفور سلمه لوكيل المعهد، الذي بحث عن صاحبه وكان أحد المدرسين، والذي كان هو الآخر يبحث عن نقوده الضائعة، وبعد أن سلمها له وكيل المعهد، حاول المدرس جاهدا، إعطاءه مبلغا ماليا نظير أمانته: «المعلم كان بيدور عليه، وفرح لما رجعناه، ورفضت الحصول على مكافاة وبقول لكل شخص لازم تتحلى بـ الأخلاق الجميلة».

موقف الطالب لم بمر مرور الكرام على إدارة المعهد، بل كرم الشيخ محمود الغول، شيخ المعهد في الأقصر، الطالب أحمد أسامة، في طابور الصباح وقدم له التحية والتقدير والشكر على تحليه بأجمل وأرقى بالصفات الحميدة وهى الأمانة، كما كرم وكيل المعهد وأسرة مكتب الخدمة الاجتماعية بالمعهد الطالب تقديرا منهم لأمانة الطالب وحسن تربيته وتحليه بالخلق الحسن الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف.