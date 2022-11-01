متحدث الرئاسة للإعلامي أحمد موسى: الرئيس السيسي سيتحدث عن الأمن المائي العربي في قمة الجزائر

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن كلمة الرئيس السيسي، غدا، في القمة العربية بالجزائر، ستتناول مجمل العمل العربي المشترك، ورؤية مصر تجاه القضايا العربية، لافتا إلى أن القمة المنعقد حاليا جاءت بعد تأجيل 3 سنوات منذ 2019 بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال تلك السنوات حدثت عدة أزمات وأحداث دولية كبرى وتطورت العلاقات بين الدول.

وأوضح «راضي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن كلمة الرئيس ستتضمن خارطة الطريق القادمة، وستتضمن فقرة بشأن السد الإثيوبي، لتوضيح الإطار الخاص بين مصر والسودان وإثيوبيا، والأمن المائي العربي، إذ تنبع الأنهار العربية من أراض ليست عربية، مشيرا إلى أن هناك مشاورات رفيعة المستوى ستتناول عدة قضايا غدا، بين الزعماء.

وأشار السفير بسام راضي، إلى أن موقف مصر السابق في التعامل مع الجيوش الوطنية المركزية هو أساس الحل لأزمات المواطنة والحفاظ على الأراضي والسيادة، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي، اليوم، في أن مصر لديها الرأي السديد والخبرة الرشيدة، لافتا إلى أن وجهة النظر المصرية محل استرشاد من الجميع.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رؤساء الدول سيبدأون العشاء الرسمي بالقمة العربية بعد قليل، ويليه لقاء بين الرئيس السيسي والرئيس الجزائري، لافتا إلى أن الاجتماعات ستبدأ من الغد، إذ سيعقد اجتماع تشاوري رفيع المستوى بين الزعماء، ثم تليه جلسة الكلمات.