التعليم تعلن مواعيد ونظام امتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2022-2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد امتحانات «أبناؤنا في الخارج» للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونيا من خلال المنصة الخاصة بامتحانات المصريين في الخارج، وفقا للكتاب الدوري رقم 20 إبريل 2022.

ضوابط عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج

وقالت وزارة التعليم، على موقعها الرسمي، إن الامتحانات تعقد للمصريين في الخارج من فصل دراسي أول وثاني وفقاً للمناهج التي تدرسها في جمهورية مصر العربية، بدء من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام لطلاب «أبناؤنا في الخارج»، ويمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي.

وأضافت الوزارة، يمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام «أبناؤنا في الخارج» مع أداء الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول.

وبالنسبة لامتحانات الدور الثاني، أوضحت الوزارة، يعقد امتحانات الدور الثاني للطالب في المقرر الكامل لمواد الرسوب في أي عدد من المواد الدراسية التي رسب فيها أو تغيب عنها وكذلك المتخلفون بعذر مقبول عن امتحان الدور الأول بفصلية.

مواعيد عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج

- الفصل الدراسي الأول بداية من السبت الموافق 14/1/2023.

-الفصل الدراسي الثاني بداية من السبت 13/5 /2023.

-الدور الثاني بداية من السبت الموافق 8 يوليو 2023.