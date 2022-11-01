رئيس حزب الوفد لـ«صالون التنسيقية»: الحوار الوطني فتح الباب لمناقشة قوانين الانتخابات

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتح الباب للحوار حول قوانين الانتخابات والتشريعات المتعلقة بالحياة السياسية والحزبية، موضحا أن ذلك من شأنه تهيئة المناخ لتباشر الأحزاب دورها في الحياة السياسية.

جاء ذلك خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قانون الأحزاب السياسية»، للحوار حول الحياة الحزبية في مصر، ومستقبل هذا القانون، والتعديلات المقترحة مستقبلا.

لا ديمقراطية دون أحزاب

قال رئيس حزب الوفد: «لا ديمقراطية دون أحزاب، ودون تعددية حزبية، والواقع أكد أن فكرة الحزب الواحد لم تدعم الحياة السياسية المصرية»، مشيرا إلى أن الفضل للرئيس الراحل أنور السادات، في دعم فكرة الحياة الديمقراطية عبر تعدد المنابر.

وتابع رئيس الوفد: «الديمقراطية تغيب إذا غابت الأحزاب عن المشهد»، مشيرا إلى نص المادة 74 من الدستور، يدعم الحياة الحزبية، إذ تنص على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون.. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية».

تحديد خطوات وإجراءات قانونية واضحة

وشدد رئيس «الوفد»، على ضرورة أن يتضمن التعديل تحديد خطوات وإجراءات قانونية واضحة لدمج الأحزاب، مضيفا «العبرة بوجود مناخ يسمح للأحزاب أن تمارس نشاطها».

أدار الحوار خلال الصالون، النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وعماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.