«التنسيقية» تشارك في ورشة عمل عن قانون تداول المعلومات

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة عمل عن مسودة قانون تداول المعلومات والتي نظمتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مسودة قانون تداول المعلومات

بدأت الورشة بعرض فريق المؤسسة لمسودة قانون تداول المعلومات المقترحة وأهم بنوده، ثم بدأ الحضور مناقشة أهم ما جاء فيها والإدلاء بمقترحاتهم بشأن تعديل وإضافة بعض البنود ليحقق الهدف المطلوب منه، والمتمثل في إتاحة وتداول المعلومات بالضوابط القانونية دون الإخلال بحقوق حماية المعلومات الخاصة والشخصية واعتبارات الأمن القومي المصري.

وتناولت الورشة أيضا مناقشة المعوقات والتحديات أمام إصدار قانون تداول المعلومات.

حضر الورشة عن التنسيقية: أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وطارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ومحمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وكريم عبدالعاطي، وإيمان طلعت، وماجد الفقي، وأحمد مبارك، وأسامة بديع، أعضاء التنسيقية.

وشارك من خارج التنسيقية في الجلسة: جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلًا عنه في الورشة، نجاد البرعي، محام حقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وأحمد راغب، محام حقوقي والمقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، وحسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومها عبدالناصر، عضو بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد سعد عبدالحفيظ، عضو بمجلس نقابة الصحفيين.

كما شارك من المؤسسة: محمد عبد السلام، المدير التنفيذي، وفاطمة سراج، مديرة وحدة المساعدة القانونية، ودينا سليم، مديرة وحدة أبحاث القانون، وسارة رمضان، باحثة بوحدة أبحاث القانون، وأحمد عثمان، محام بوحدة المساعدة القانونية.