سامح الصريطي لقصواء الخلالي: ابتعدت عن العمل التليفزيوني 12 عاما ولم أشعر بالظلم

قال الفنان سامح الصريطي، إنه ابتعد عن العمل الدرامي والتلفزيوني لفترة وصلت لـ12 عاما، وحينها لم يشعر قط أنه كان مظلوما، «أنا استبعدت سواء عن قصد أو غير قصد، وفي الـ12 سنة دول، كانوا فرصة ليا أقوم بأعمال أنا فخور بيها، واعتز بيها حتى الآن، وكان في العمل العام التطوعي».

العديد من المناصب في العمل التطوعي

أضاف «الصريطي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أنه خلال تلك الفترة، تبوأ العديد من المناصب في العمل التطوعي، «مكنتش محتاج، ولما الواحد يحسبها بعقله، ميعرفش أزاي كنت بأدي وأخد أكتر، ده تدبير ربنا، وكان يصوني ويحفظني، وخلاني سعيد في تلك الفترة وأنا أحقق إنجاز ما».

ليالي الحلمية

واستطرد: «لما بكون مقبل على أي دور بتعامل معاه أنه أفضل دور في حياتي، وبعد ما انتهي من العمل، تنقطع صلتي بيه، وينتقل إعجابي بالدور من إعجاب الجمهور، العمل اللي يعجب الجمهور اعتز بيه، لقيت الناس مبسوطة بليالي الحلمية ويتربي في عزو وشيخ العرب همام».

وأوضح أنه أحيانا يذهب إلى مشاهدة المسرحيات الشبابية، ودائما يتأكد أن الشباب بخير والمبدعين كذلك، «المشكلة أنهم بعيد عن دائرة الضوء، ومعندناش أزمة مسرح، لكن عندنا أزمة إلقاء الضوء على وجوه جديدة من المبدعين في المسرح، دول أصلا النجوم، وأحنا أغنياء جدا بثقافتنا وعلينا أننا نؤمن ونستثمر ده لصالحنا».