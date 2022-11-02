رئيس استاد القاهرة لـ«الوطن»: مشروعاتنا الاستثمارية تصل لـ150 مليون جنيه

أكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، أنه منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتحويل هيئة استاد القاهرة إلى هيئة اقتصادية استثمارية عام 2018، وكانت توجيهاته الرئاسية لوزير الشباب والرياضة، واضحة وصريحة بضرورة التوسع في استراتيجية الطرح الاستثماري للمنشآت الرياضية بالاستاد، والتفكير في تأسيس وخلق مشروعات استثمارية تتناسب مع عظم قرار الرئيس واهتمامه الكبير بتطوير منشآت الهيئة التي تعد أحد أكبر صروح المنشآت الرياضية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

توجيهات الرئيس بالتوسع بالمشروعات الاستثمارية

وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالفعل فور توجيهات الرئيس، وبالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم الإعلان عن مشروعات الطرح الاستثماري أمام بعض الشركات الكبرى، والتي تقدمت بثلاثة مقترحات لمشروعات طرح استثماري لعدد من قطع أراضي بالاستاد بنظام الـ «BOT»، وهي 3 مناطق استثمارية بأرض الهيئة، تم اختيارها بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأولى منها في الجهة المطلة على شارع يوسف عباس وتتمثل في إنشاء مول كبير وجراج سيارات متعدد الطوابق على مساحة 11 ألف متر، والاقتراح الثاني إنشاء نادٍ رياضي على أحدث الطرز المعمارية والإنشائية بقطعة الأرض المجاورة للجراج، والاقتراح الثالث بإنشاء فندق ضخم بالمنطقة المطلة على شارع صلاح سالم، أو بناء مستشفى دولي كبير ومنتجع صحي على أعلى مستوى، سيتم طرح المشروعات للمستمثرين بنظام «bot» خلال ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن الاستاد أصبح بكل منشآته المطورة والحديثة جاهزا تماما لاستضافة فعاليات البطولات والأحداث الرياضية الضخمة محلية ودولية، وعلى رأسها مونديال كأس العالم لكرة القدم، حال نجاح الدولة المصرية على تنظيمه.

عوائد كبيرة مبشرة من الاستثمار في منشآت الاستاد

وبسؤاله عن العائد وجني الثمار مما تم إنجازه من المنشآت الحديثة على مستوى الاستثمار الرياضي، أكد رئيس هيئة استاد القاهرة، أنه بالفعل العوائد من استثمار بعض منشآت الاستاد حاليا، مبشرة بكل خير، حيث نجحت إدارة هيئة الاستاد في التعاقد مع ثلاثة أندية كبيرة، هي فيوتشر، وتعاقد مع الهيئة باستئجار الملعب الفرعي رقم واحد حصريا، مقابل 3 ملايين جنيه سنويا، والنادي المصري البورسعيدي وتعاقد معنا على تدريب فريقه بالملعب الفرعي رقم 2 بمقابل 3 ملايين جنيه سنويا، ونادي بتروجيت بمقابل 2 مليون جنيه و250 ألف جنيه، لإقامة تدريباتها على الملاعب الفرعية للاستاد، بمقابل سنوي حوالي 8.5 مليون جنيه بينما كانت قيمة إجمالي تأجير هذه الملاعب في العام الماضي لا تتجاوز 380 ألف جنيه فقط.

وأضاف وليد عبد الوهاب أن هناك خمسة أندية كبيرة، تعاقدت مع هيئة الاستاد على تأجير ملعب الاستاد بمقابل سنوي يصل إلى 25 مليون جنيه، وهذه الأندية هي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي من الدوري الممتاز، وزد ووادي دجلة من دوري القسم الثاني.

وأضاف رئيس هيئة الاستاد أن الهيئة بالتنسيق مع ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، خصصت في أجندتها، خطة لتوفير وتجهيز أماكن لاستضافة فعاليات الكثير من المبادرات وعلى رأس مبادرات حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك استضافة عروض ديزني لايف بالاستاد، كما ناقشنا مع الإعلامي الكبير فهمي عمر إعادة استضافة الحفلات الفنية الكبرى مثل ليالي أضواء المدينة بالاستاد.