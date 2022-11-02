«تعليم الإسكندرية» تنظم دورات تدريبية للطلاب والمدرسين للتعامل مع الحرائق

قال الدكتور العربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه يتم حاليا تدريب الطلاب والمدرسين وجميع العاملين بالمدارس والإدارات على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث وأهمها الحرائق..

الدورات التدريبية داخل المدرسة

وأكد أبو زيد أن تلك الدورات يقوم بها متخصص فى مجال مكافحة الحرائق وحاصل على العديد من الدورات التى تؤهله للتدريب ويتم تدريب الطلاب والمدرسين والعاملين فى المدارس من خلال دورات تدريبية بداخل كل مدرسة ومعظم التدريبات عملية ومن أهمها كيفية استخدام طفاية الحريق وتوجيهها للنار بشكل صحيح.

وأضاف أبو زيد أن الدورات مستمرة بشكل منظم على جميع مدارس الإسكندرية وإدارتها المختلفة بالمنتزه وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى العامرية وبرج العرب.

تأمين الطلاب

وأضاف أبو زيد أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية حريصة على تأمين أولادنا وكما نتبنى تنمية المواهب الفنية والرياضية وجب علينا تعليمهم كيفية التعامل مع الحرائق حال حدوثها سواء بالمدرسة أو بالبيت.

وقال وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية إن هدفنا الأسمى ربط الطالب بالمدرسة فى مختلف مناحى الحياة وأن تكون المدرسة بالنسبة له المكان الذى يتلقى فيه العلم والتعلم.

مدرب متخصص

ويقول مدحت المدرب المتخصص في مجال الحماية المدنية والحريق إنه بعلم الطلاب والمدرسين والعاملين بالمدرسة كيفية التعامل مع الحريق والاستخدام الصحيح لطفاية الحريق وتحديد اتجاه الريح قبل فتح الطفاية وتوجيهها فى المكان الصحيح، كما أضاف أنه يتم تدريبهم أيضا على التعامل مع مختلف أنواع الحرائق ومنها أنبوبة الغاز بالطريقة الصحيحة لإطفاء اشتعالها ويتم ذلك بشكل عملى فى فناء المدرسة.