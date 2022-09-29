محافظة الشرقية: الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد لحريق مصنع العاشر

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب بمصنع للمراتب بالمنطقة B4 الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وذلك بعد الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء وخزانات مياه فضلا عن سيارات الإسعاف، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد الكلي لمكان نشوب الحريق.

نقل 7 حالات أخرى لمستشفيي جامعة العاشر والغندور بمدينة العاشر من رمضان

أوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، في بيان، أن محافظ الشرقية كان يتابع منذ اللحظة الأولى مع جهاز مدينة العاشر من رمضان ورجال الحماية المدنية تطورات الموقف أولا بأول حتى إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية أو حالات وفاة، لافتة إلى أن الحالات المصابة جراء الحريق بمصنع للمراتب ارتفعت إلى 15 حالة اختناق تم إسعاف 8 حالات منهم بموقع حادث الحريق ونقل 7 حالات أخرى لمستشفيي جامعة العاشر والغندور بمدينة العاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم.

متابعة الحالة الصحية للمصابين

وأضافت، أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

يذكر أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق بمصنع للمراتب بالمنطقة الصناعية B4 بمدينة العاشر من رمضان وتم إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية دون وقوع وفيات.