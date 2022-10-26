انتشار سيارات الإطفاء والأحياء لإزالة آثار المياه من شوارع الإسماعيلية

نجحت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية بالتعاون مع سيارات الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إزالة آثار مياه الأمطار والتجمعات في الميادين والشوارع لعمل سيولة مرورية ومنع تكدس السيارات.

وانتشرت السيارات في منطقة ميدان الممر بالإسماعيلية وحديقة الشيخ زايد والطريق الدائري ومنطقة الجامعة القديمة لرفع تكدسات المياه على مدار الساعات الماضية.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في بيان له بانتشار فرق الطوارئ، وسيارات رفع المياه في المدينة والمراكز على الطرق السريعة والصحراوية لإزالة آثار الأمطار وتفعيل كافة غرف العمليات والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ.

أمطار كثيفة على الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية أمطار كثيفة اليوم الأربعاء استمرت قرابة الساعتين علي الأنحاء الشمالية من المدينة ومراكز القنطرة غرب وأبوصوير وفايد مما تسبب في تراكم المياه.

سحب رعدية في محافظة الإسماعيلية

وبحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن محافظة الإسماعيلية تقع ضمن الأماكن التي تغطيها السحب الرعدية حتى الآن، ومن المتوقع سقوط أمطار بشكل كثيف خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة خلال سقوط الامطار، فيما ناشدت السائقين بتخفيض السرعات علي الطرق السريعة والصحراوية لتفادي وقوع الحوادث المرورية.