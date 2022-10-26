انتشار سيارات الإطفاء والأحياء لإزالة آثار المياه من شوارع الإسماعيلية
كتب:
عمرو الورواري
06:47 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
الحماية المدنية تشارك رفع آثار الامطار من شوارع الإسماعيلية
نجحت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية بالتعاون مع سيارات الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إزالة آثار مياه الأمطار والتجمعات في الميادين والشوارع لعمل سيولة مرورية ومنع تكدس السيارات.
وانتشرت السيارات في منطقة ميدان الممر بالإسماعيلية وحديقة الشيخ زايد والطريق الدائري ومنطقة الجامعة القديمة لرفع تكدسات المياه على مدار الساعات الماضية.
ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في بيان له بانتشار فرق الطوارئ، وسيارات رفع المياه في المدينة والمراكز على الطرق السريعة والصحراوية لإزالة آثار الأمطار وتفعيل كافة غرف العمليات والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ.
أمطار كثيفة على الإسماعيلية
وشهدت محافظة الإسماعيلية أمطار كثيفة اليوم الأربعاء استمرت قرابة الساعتين علي الأنحاء الشمالية من المدينة ومراكز القنطرة غرب وأبوصوير وفايد مما تسبب في تراكم المياه.
سحب رعدية في محافظة الإسماعيلية
وبحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن محافظة الإسماعيلية تقع ضمن الأماكن التي تغطيها السحب الرعدية حتى الآن، ومن المتوقع سقوط أمطار بشكل كثيف خلال الساعات المقبلة.
وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة خلال سقوط الامطار، فيما ناشدت السائقين بتخفيض السرعات علي الطرق السريعة والصحراوية لتفادي وقوع الحوادث المرورية.