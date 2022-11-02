رئيس كوريا الجنوبية يهاجم بيونج يانج: إطلاق صاروخ عبر الحدود «غزو لأراضينا»

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول أنَّ إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً عبر الحدود البحرية المتنازع عليها مع بلادنا للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة، وسقوطه بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، يعد «عملياً غزواً للأراضي».

وأوضح «يون»، في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأربعاء، أنَّ استفزازات كوريا الشمالية تعتبر عملياً غزواً للأراضي من خلال صاروخ عبر خط الحد الشمالي للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة

وذكر جيش كوريا الجنوبية أنَّه أطلق 3 صواريخ جو-أرض، رداً على صواريخ بيونج يانج وفقا لشبكة «العربية».

كوريا الجنوبية: أطلقنا 3 صواريخ رداً على بيونج يانج

وكانت سيول أعلنت سابقًا أنَّ 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع أطلقت من الجارة الشمالية، بعد فترة وجيزة من سقوط صاروخ بالستي للمرة الأولى بالقرب من المياه الإقليمية الكورية الجنوبية.

كما حذرت سكان إحدى جزرها بضرورة الاحتماء، وأوضحت أن الصاروخ حلّق باتجاه جزيرة أولونجدو قبل أن يسقط في عرض البحر، طالبة من السكان النزول إلى الملاجئ، وفق ما أفادت وكالة «يونهاب».

وأتت عمليات الإطلاق هذه بعدما طالبت بيونج يانج أمس الثلاثاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريباتهما العسكرية واسعة النطاق، قائلة إنه لم يعد من الممكن التسامح مع مثل هذا «التهور والاستفزاز».

بيونج يانج طالبت واشنطن وسيول بوقف تدريباتهما العسكرية

كما اتهمت واشنطن بالتحضير لحرب نووية، ما فاقم قلق العديد من المراقبين من تصاعد التوتر وجنوحه إلى مسارات لا تحمد عقباها.

وبدأت واشنطن وسيول الاثنين الماضي واحدة من أكبر المناورات الجوية العسكرية المشتركة بينهما، وشنت مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار 24 ساعة في اليوم.

يُشار إلى أنَّ كوريا الشمالية أجرت هذا العام تجارب على عدد قياسي من الصواريخ البالستية، إلا أنَّها أعلنت أن الموجة الأخيرة من عمليات الإطلاق كانت ردا على مناورات الحلفاء.