تطورات جديدة في إطلاق «بيونج يانج» صاروخا باليسيتيا: حلَّق مسافة 4500 كيلو متر

كشفت كوريا الجنوبية، تفاصيل حول عملية إطلاق «بيونج يانج»، لصاروخ باليستي، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، باتجاه الشرق.

ويعد عملية إطلاق الصاروخ، اليوم الثلاثاء، هي رقم 5 من نوعها منذ أواخر الشهر الماضي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إنه أول عملية إطلاق لصاروخ متوسط المدى، منذ 8 أشهر.

رصد إطلاق الصاروخ من «موبيونج-ري» في إقليم «جاجانج الشمالي»

وقال الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق، إن كوريا الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى باتجاه الشرق، وأشارت «هيئة الأركان المشتركة»، إلى رصد عملية إطلاق الصاروخ من «موبيونج-ري»، في إقليم «جاجانج الشمالي» في الساعة 7:23 صباحا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي، أن صاروخ «بيونج يانج» حلق مسافة 4500 كيلو متر على ارتفاع 970 كلم بسرعة 17 ماخ، فيما قال رئيس كوريا الجنوبية «يون سوك يول» في تصريح للصحفيين، إن كوريا الشمالية أطلقت مرة أخرى صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى يبلغ طوله نحو 4 آلاف كيلومتر فوق اليابان.

بدورها، قالت قناة «أساهي» اليابانية، إن صاروخ «بيونج يانج» حلق فوق الأراضي اليابانية وسقط في المحيط الهادئ، على بعد 3 آلاف كيلومتر من اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ومنذ 5 سنوات حلَّق صاروخ كوري شمالي فوق اليابان.

صاروخ «بيونج يانج» حلق فوق اليابان

وأضافت «الأركان المشتركة»، في رسالة نصية، أن الصاروخ الكوري الشمالي، حلَّق فوق اليابان، مشيرة إلى محافظة الجيش الكوري الجنوبي، على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة مع تعزيز المراقبة واليقظة.

وفي الأسبوع الماضي، أنهت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، تدريباتهما البحرية، ومناورة ثلاثية ضد الغواصات مع اليابان الأسبوع الماضي.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، «بيونج يانج» إلى وقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار، فيما قال مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، إن استفزازات «بيونج يانج» لا تطاق وستكون لها تداعيات، مضيفا أن تجربة كوريا الشمالية الصاروخية استفزاز خطير.