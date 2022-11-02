«الصحة» تطبّق منظومة رقمية لقراءة أفلام الأشعة عن بُعد داخل 34 مستشفى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطبيق المنظومة الرقمية المتكاملة لقراءة أفلام الأشعة عن بُعد في 34 مستشفى بـ15 محافظة، وذلك في إطار تطبيق آليات التحول الرقمي لتحسين وتطوير مستوى الرعاية الصحية المُقدمة للمرضى بجميع محافظات الجمهورية.

مميزات المنظومة الرقمية للأشعة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المنظومة الرقمية للأشعة، تمكن المريض على مستوى الجمهورية، من الحصول على التشخيص وقراءة أفلام الأشعة بشكل دقيق دون وجود طبيب الأشعة في نفس مكان المريض، حيث يتم نقل صور أفلام الأشعة من أماكن تصويرها بالمستشفيات وخاصةً الأماكن النائية، إلى المركز الرئيسي لاستقبال صور أفلام الأشعة وقراءتها وتشخيصها، من قبل فريق يضم أساتذة واستشاريين أشعة.

وأضاف عبدالغفار، أنّ تطبيق المنظومة الرقمية للأشعة بالمستشفيات يهدف إلى تحقيق الجودة وتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت وذلك باستخدام نظام عمل مميكن، ويقلل النفقات المستخدمة في أفلام الأشعة، كما يتيح الفرصة للأطباء أخصائين الأشعة، للتدريب على وسائل علمية حديثة في صياغة تقارير الأشعة، لافتا إلى أنّ هذه التقنية تتيح الوصول إلى طبيب الأشعة في أي مكان وتشخيص الحالة الطارئة في ذات الوقت.

برنامج لإمداد المستشفيات بخدمة قراءة وأرشفة وحفظ وتداول صور الأشعة عن بُعد

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تصميم برنامج لإمداد المستشفيات بخدمة قراءة وأرشفة وحفظ وتداول صور الأشعة عن بُعد، حيث يمكن تخزين وفهرسة عدد لا محدود من أنواع الفحوصات المختلفة، وعدم اللجوء إلى إعادة التصوير، ما يُعد خطوة أساسية لتطوير منظومة الأشعة المعلوماتية إلى التصوير دون أفلام لسهولة نقل المعلومات ودراساتها في مصر.

وذكر حسنين، أنّه جرى تطبيق المنظومة الرقمية للأشعة عن بُعد بمستشفيات الحمام والعلمين ومطروح العام بمحافظة مرسى مطروح، والعريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والطور العام بمحافظة جنوب سيناء، وأسوان العام وكوم امبو المركزي بمحافظة أسوان، وشلاتين المركزي والقصير والغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر، وسوهاج العام، وقنا العام، والفيوم، وبنى سويف العام.

وأضاف حسنين، أنّه تم تطبيق المنظومة بمستشفيات راس التين والجمهورية وجمال حمادة والعامرية العام والعجمي بمحافظة الإسكندرية، والمنصورة التخصصي والمنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، وسمالوط ودير مواس وملوي واليوم الواحد، سمالوط، والمنيا العام، والشيخ فضل بمحافظة المنيا، والمنيرة وصدر العباسية ومنشية البكري، والقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وكفرالشيخ العام، والداخلة المركزي بمحافظة الوادي الجديد.

وفي نفس السياق، لفت الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، إلى أنّه جرى تطبيق المنظومة الإلكترونية بـ29 مستشفى بمحافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية.