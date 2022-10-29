«الصحة» تحدد 5 طرق لوقاية الأطفال من مرض التينيا.. أبرزها الاهتمام بالنظافة الشخصية

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات والتعليمات المتعلقة بوقاية الأطفال من الإصابة بفطريات التينيا الجلدية، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الوزارة، في تقرير لها، إنه لوقاية الأطفال من فطريات التينيا الجلدية لا بد من اتباع الآتي:

- عدم مشاركة استخدام فرشاة الشعر الخاصة بالطفل وغيرها من الأشياء الشخصية مع الآخرين.​

- الاهتمام بالنظافة مثل غسل الشعر بانتظام بالشامبو وغسل اليدين وغيرها من إجراءات النظافة التي تمنع انتشار العدوى.​

- غسل الوسائد والفوط الشخصية والفراش بشكل متكرر.​

- غسل اليدين بعد اللعب مع الحيوانات الأليفة أو ملامستها.​

- تجنب اللعب مع الحيوانات التي لديها بقع من الفراغات في الفراء تُظهر جلد الحيوان.​

الصحة تنصح بضرورة استشارة الطبيب

ونصحت وزارة الصحة والسكان، أولياء الأمور بأنه في حالة ظهور أعراض العدوى، لا بد من الرجوع إلى الطبيب لاختيار العلاج المناسب؛ سواء كان موضعيا أو عن طريق الفم، كما يجب فحص باقي أفراد العائلة؛ للاطمئنان على عدم الإصابة بالعدوى.​

كما طالبت وزارة الصحة والسكان بأهمية التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها، خاصة وأن هناك زيادة فى عدد المقاعد لاستقبال جميع التساؤلات والاستفسارات المختلفة للمواطنين والرد عليها من مصادرها المختلفة.

تطعيم الطلاب

وناشدت الوزارة، أولياء الأمور؛ بضرورة تطعيم الطلاب من خلال التطعيمات التي تتم بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والحرص على عدم التخلف عن التطعميات لأهميتها في حماية الأطفال من الأمراض المعدية وغير المعدية.