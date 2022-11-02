سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم، وسط زيادة معدلات البحث عن سعر صرفه من قبل الراغبين في السفر إلى الإمارات العربية المتحدة سواء للعمل أو قضاء إجازة.

وأتاحت البنوك، من خلال مواقعها الرسمية، أسعار صرف العملات خلال تعاملات اليوم، ومن بينها سعر صرف الدرهم الإماراتي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنية

وحافظ الدرهم الإماراتي على استقراره في عدد من البنوك، في حين شهد ارتفاعات طفيفة جدا تتراوح بين قرش وقرشين في بنوك أخرى.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي خلال التعاملات الصباحية ببنك مصر، نحو 6.54 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع، كما سجل سعر6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، وفى البنك الخليجي المصري سجل 6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع، وداخل بنك قناة السويس بلغ سعره 6.55 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنية المصري اليوم نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع، داخل بنك الإسكندرية، وبلغ سعره في بنك CIB 6.8 جنيه للشراء، و6.11 جنيه للبيع، وبنك أبو ظبي الإسلامي نحو 6.57 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع، وداخل البنك المركزي نحو 6.56 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع، كما سجل سعره 6.41 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع في المصرف المتحد.