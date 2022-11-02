عاجل.. تفحم أتوبيس بطريق القاهرة الغردقة وإنقاذ 20 راكبا (صور)

أنقذت العناية الإلهية أكثر من 20 راكب من الموت إثر اشتعال النيران بأتوبيس ركاب تابع لإحدي شركات النقل الخاصة بطريق القاهرة الغردقة، حيث نجح سائق الأتوبيس في إنزال الركاب قبل اشتعال النيران بدقائق ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إنقاذ الركاب من الموت

وحسب شاهد عيان من ركاب الأتوبيس في تصريحات لـ الوطن

الأتوبيس يتبع احدي شركات الخاصة لنقل الركاب كان في رحلته من القاهرة إلى الغردقة يقل أكثر من 20 راكب، وفي طريق العين السخنة _الجلالة انتشرت الادخنة من الأتوبيس، وعلى الفور أوقف السائق الأتوبيس وبدء في إنزال الركاب ومع نزول اخر راكب بدأت النيران تلتهم أجزاء الأتوبيس حتى تفحم بالكامل

سائق الأتوبيس

واشاد شاهد العيان بسائق الأتوبيس الذي أوقف اللاتوبيس على الفور عندما تصاعدت الادخنة مؤخرة الأتوبيس مشيدا بسرعة السائق في إنزال الركاب قبل اشتعال النيران بدقائق

عدم وجود خسائر بشرية.

وأكد مصدر أمني في تصريحات لـ الوطن أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية وجار تحديد سبب الحريق والوقوف على ملابسات الحادث وجار التحقيقات.