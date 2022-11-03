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مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 3-11-2022

كتب:

سمر ايهاب
02:01 ص | الخميس 03 نوفمبر 2022
مواقيت الصلاة - تعبيرية

مواقيت الصلاة - تعبيرية

يتابع المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية مواقيت الصلاة بشكل يومي، حيث تختلف بين اليوم للآخر ومن محافظة لأخرى، لذا تقدّم الهيئة المصرية للمساحة مواعيد الصلاة يوميًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها اليوم الخميس.

وتحدّث الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة بشكل يومي حتى يتمكن المواطنون من أداء الصلوات الخمس حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، وتستعرضها الوطن على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:42

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:44

موعد صلاة المغرب: 5:06

موعد صلاة العشاء: 6:25

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:42

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:44

موعد صلاة المغرب: 5:07

موعد صلاة العشاء: 6:25

 

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:48

موعد صلاة الظهر: 11:44

موعد صلاة العصر: 2:48

موعد صلاة المغرب: 5:10

موعد صلاة العشاء: 6:30

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر: 4:42

صلاة الظهر: 11:38

صلاة العصر: 2:41

صلاة المغرب: 5:04

صلاة العشاء: 6:24

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

صلاة الفجر: 4:38 فجرا

صلاة الظهر: 11:37 ظهرا

صلاة العصر: 2:46عصرا

صلاة المغرب: 5:09 مساء

صلاة العشاء: 6:26 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر: 4:43

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:44

صلاة المغرب: 5:07

صلاة العشاء: 6:26

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بقلم سمر ايهاب