الخبير التكنولوجي بلال حفناوي: قمة الويب أكبر مهرجان تقني على مستوى العالم

قال بلال الحفناوي، خبير تكنولوجيا المعلومات إن قمة الويب 2022 في لشبونة، هي قمة مهمة وتُصنف على أنها أكبر مهرجان تقني على مستوى العالم، وهدفه بناء العلاقات في مجال التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة وتبادل الخبرات، وأصبحت قمة الويب من أهم الأسواق التكنولوجية في أوروبا، وتتمحور مواضيع القمة حول التكنولوجيا والإنترنت والتكنولوجيات الناشئة ورأس المال المخاطر، والأهم في هذا المؤتمر هو إتاحة اللقاءات مع شركات التكنولوجيا الأكثر تقدما وتغييرا في العالم، والتي تنعكس بالنهاية على تغيير أسلوب الأعمال ونمط الحياة، فالمشاركون بالمؤتمر هم ضيوف على مستوى عالي.

القمة يشارك بها خبراء تكنولوجيا ومشاهير وقادة دول

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم من برنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، والإعلامية ليلاس كفوزي، أن القمة يشارك بها خبراء تكنولوجيا ومشاهير وقادة دول، ويتنوع المشاركون في المؤتمر بين شركات كبرى وشركاء ناشئة، وشخصيات مؤثرة، فهو مؤتمر يغير شكل الصناعة واستراتيجيات الشركات وشكل الدول بشكل عام، خصوصا وأنه عندما تشارك الدول بهذا المؤتمر تتغير السياسيات والاستراتيجيات واعتماد تقنيات حديثة وناشئة ودعم الإنتاج والصناعة.

المؤتمر يشارك به 70 ألف شخص وشركة

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات أن هذا المؤتمر يشارك به ما يزيد عن 70 ألف شخص وشركة وأصحاب شركات وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، ويشارك به شركات ناشئة خضعت لمسابقات ومراحل متقدمة من التنافس مع مثيلاتها ولديها أفكار واعدة وجديدة يمكن تنفيذها، وهي بحاجة لمستثمر فقط لبدء أعمالها، شارحا أن الاهتمام بالعملات المشفرة هو نوع من الاستثمار وهو استثمار مختلف نوعا ما.