«الدلتا التكنولوجية»: بدء الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات في فرع السادات

أكد الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بدء الدراسة العام الدراسي المقبل ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بواحة سيلكون بمدينة السادات، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة للجامعة تتم طبقًا للمواصفات المعتمدة ووفقًا لأحدث الوسائل والإمكانات التكنولوجية والرقمية في التجهيزات؛ لمواكبة خطة واستراتيجية الجامعة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بها.

أضاف في بيان، أن ذلك يأتي في إطار خطط التطوير المستمر للجامعة بالتوازي مع جهود التطوير النوعي للخدمة التعليمية والبحثية، فضلًا عما تقدمه من خدمات لتنمية المجتمع.

استقبال طلبات التقديم في الجامعة

وتفقد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إجراءات التقديم الخاصة بطلاب الثانوية العامة المقبولين للالتحاق بالجامعة، من استلام الملفات ودفع المصروفات الدراسية.

ووجّه «كشك» بتوفير كل الخدمات اللوجستية والتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم والرد على كل الاستفسارات الخاصة بإجراءات التقدم ونظام الدراسة بالجامعة.

تأهيل الخريجين للالتحاق بسوق العمل

جدير بالذكر، أن جامعة الدلتا التكنولوجية تسعى لتخريج مُتخصصين في علوم التكنولوجيا، من خلال تقديم برامج تكنولوجية متميزة، وتهيئة بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التاهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني، بما يحقق رسالة الجامعة وأهدافها المتمثلة في التنمية والابتكار والإبداع والتميز والبحث والتدريب، وتوطين الخبرات والتقنيات العلمية الحديثة، وتمكين خريجيها من امتلاك المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل.