خبير تكنولوجيا المعلومات: الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ جمعت كل الجهات الخدمية

قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة التي أشرف الرئيس عبدالفتاح السيسي على افتتاحها اليوم، تظهر أهميتها في حالات الطوارئ أو ما يخص السلامة العامة سواء للمنشآت أو الأفراد: «لو وقع حادث حريق هنلاقي 12 عربية بتتحرك في وقت واحد لتأمين الضحايا والبدء في البحث والتحقيق»

الشبكة الوطنية الموحدة منوط بها ربط كل الجهات

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الشبكة الوطنية الموحدة هي الجهة المنوط بها ربط الحماية المدنية مع الأمن العام والإسعاف وجميع الجهات الخدمية التي تعمل تحت مظلة الطوارئ.

إطلاق رقم موحد لتلقي بلاغات الطوارئ

واستطرد: «النهاردة تم إطلاق رقم موحد هو 112 لتلقي بلاغات الطوارئ المختلفة، وفي حال حدوث حريق مش محتاجين نكلم المطافي والإسعاف والشرطة، أنا هكلم الرقم ده وادي بلاغ واحد، والرقم الموحد هياخد البلاغ وبشكل تلقائي إلكتروني سيتم تعميم البلاغ على كل الجهات المختصة».

وأوضح أن سيارات الإسعاف عند نقلها للمريض أو المصاب تكون مرتبطة بشكل مباشر بمركز الطوارئ الذي يستقبله بالمستشفى: «حالة المريض وسلامته العضوية بتكون ظاهرة في المستشفى قبل وصوله عشان المستشفى يستعد لاستقباله والبدء في التعامل معه فور وصوله».

وتابع: «تم افتتاح أحدث المراكز لتأمين معلومات الأمن السيبراني لتأمين تلك الاتصالات والمعلومات والبيانات المتداولة بين الأطراف المختلفة، مع إطلاق منظومة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالحكومة، التي باتت منفصلة لزيادة تأمينها والعمل على تقليل اختلاطها بالمنظومات الأخرى».