معهد تكنولوجيا المعلومات «ITI» يختتم فعاليات Run Double Jump 2022 للألعاب الإلكترونية

انتهت فعاليات Run Double Jump 2022 للألعاب الالكترونية، التي استضافها معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للعام السابع على التوالي.

وتقام فعاليات Run Double Jump 2022 لمطوري الألعاب الإلكترونية تحت إشراف الـIGDA Egypt Chapter، التي تقوم أيضا بتنظيم Global Game Jam، وهو أكبر هاكاثون في العالم يركز على تطوير الألعاب الالكترونية في جميع أنحاء العالم.

قالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن فعاليات Run Double Jump 2022 التي استضافها المعهد، تهدف إلى دعم مطوري الألعاب الالكترونية، وتنمية الصناعة، التي تعد واحدة من الصناعات الواعدة بمجال تكنولوجيا المعلومات، فضلا عما تمثله كقوة ناعمة تسهم في تكوين وجدان شبابنا وأطفالنا.

الفعاليات تقام على مدار يوم كامل

أضافت هبة صالح، أن الفعاليات تقام على مدار يوم كامل وتقوم كل شركة من الشركات العارضة باستعراض اللعبة التي قامت بتطويرها ليقوم المشاركين من ممارسي اللعبة بالتصويت لاختيار أفضلهم، على أن تقوم لجنة تحكيم مشكلة من عدد من خبراء صناعة الألعاب الإلكترونية وبمشاركة ممثلين من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI باختيار فائز أخر.

من جانبها قالت المهندسة ياسمين دياب مدير أكاديمية الالعاب Interactive Media & Game Development Academy Game في معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، إن الهدف من الهاكاثون هو دعم صناعة الالعاب الالكترونية.

أضافت دياب أنه تم تقدم أكثر من 22 مطور ألعاب مستقل «indie game developer» للهاكاثون، وتم تصفيتهم إلى 12 شركة عارضة، يتم اختيار 2 منهم فائزين، على أن يحصل الفائز الذي تختاره لجنة التحكيم على الدعم الفني والمشاورات التقنية اللازمة لدعم فريق العمل في تحسين اللعبة.

اختار المشاركين بالهاكثون لعبة السايس كأفضل لعبة

وقالت «دياب»، إن لجنة التحكيم في ختام الفعاليات اختارت لعبة (necrowave) كأفضل لعبة مشاركة بين الشركات العارضة، فيما اختار المشاركين بالهاكثون لعبة السايس كأفضل لعبة.

جدير بالذكر، أن فعاليات Run Double Jump 2022 أقيمت بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بهدف دعم صناعة تطوير الألعاب الالكترونية، وتنمية الشركات الناشئة بهذا المجال، وشاركت في لجنة التحكيم والتنظيم شركة 2024 لتطوير الالعاب الالكترونية وهي احدى الشركات التي أسسها مجموعة من خريجي معهد تكنولوجيا المعلومات من الشباب وايضا شركة Instinct Games وهي من الشركات الرائدة في صناعه الالعاب في مصر.