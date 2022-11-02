الانتهاء من تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزي بتكلفة 283 مليون جنيه

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن تغطية ترعة الباسوسية، ستساهم في أن يكون هناك طريق بديل لقرية باسوس ــ القناطر الخيرية؛ مما يسهل حركة المرور على المواطنين حيث تم الانتهاء من تغطية ورصف 3 كم من الدائري، وجارى تغطية 1.200متر من الخطة الاستثمارية الحالية والذي يشرف على أعمال مديرية الطرق بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه تقريبا.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد مشروعات مدينة القناطر الخيرية وأعمال النظافة بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها، وفق جداولها الزمنية بالإضافة إلى متابعة منظومة النظافة والعمل على رفع المستوى الحضاري والجمالي للشوارع.

شبكة صرف أمطار بمحور ترعة الباسوسية الجديد في القناطر

ووجه محافظ القليوبية منفذي الأعمال بتكثيف الجهد للانتهاء من أعمال التغطية المتبقية للبدء في الرصف لتكون طريق جديد لمواطني مدينة القناطر الخيرية، بالإضافة إلى الحفاظ على مناسيب الطريق وعمل مطالع ومنازل عند التجمعات السكنية والمدارس، بالإضافة إلى عمل شبكة صرف أمطار بطول الطريق.

وأضاف «الهجان»، أنه يجري حاليا رصف طريق أبو الغيط الحادثة بالقناطر الخيرية بتكلفة 65 مليون جنيه تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، حيث تفقد المحافظ الأعمال بعد الانتهاء من نقل كابلات كهرباء الجهد المتوسط وتمهيد الطريق بالكامل كما تفقد المحافظ أيضا أعمال وضع طبقة السن للمرحلة الأولى والتي تشمل 1250 متر.

تطوير مستشفى القناطر

وأوضح أن الأعمال تجرى على قدم وساق لتطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتي تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و31 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 220 سريرا.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية، وجاري توريد الأجهزة الطبية حيث تم توريد 14 جهاز تنفس صناعي وتوريد أجهزة التعقيم والأسرة الداخلية والترولي وأسرة العناية المركزة، وسيتم تسليم المستشفى بالكامل من خلال لجنة وزارة الصحة المحدد موعدها يوم 22/11/2022.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة مستشفى الحروق، والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بنسبة تنفيذ 100%. وفي مدينة القناطر الخيرية تابع المحافظ جولته بتفقد كوبري السكة الحديد المعدني الجديد على النيل بخط سكة حديد «قليوب – منوف – طنطا».