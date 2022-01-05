تطوير 28 منفذا صحيا بشبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة 

تفقد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر الجديدة على مساحة 20 ألف متر، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية واعتمادها من الجهات المعنية، وتسليم الموقع للشركة المنفذة للبدء في أعمال البناء.

كما تفقد مشروع إنشاء المركز الطبي الشامل بعرب جهينة، وذلك على مساحة 2500 متر.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصري.

حياة كريمة شهادة ميلاد للقرية المصرية

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، تمثل شهادة ميلاد جديدة للقرية، وتهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي لهم، وتمكينهم من الحصول على جميع الخدمات الأساسية، وخلق حالة من الثقة بين المواطن والدولة، التي أخذت على عاتقها النهوض بالريف المصري وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.

تطوير 28 منفذا صحيا ضمن حياة كريمة

كما أوضح أنه جار تطوير ورفع كفاءة 28 من منافذ الصحة بمركز شبين القناطر، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلى أن «حياة كريمة» تعد أول مبادرة تهتم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري.

وشدد على الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.