جنة الشرق.. تعرف على خطة تطوير حدائق القناطر بتكلفة 24 مليون جنيه

تحت شعار «جنة الشرق» أطلقت وزارة الري ممثلة في إدارة ري القناطر أكبر خطة لتطوير حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المعروفة بـ«حدائق الشرق» حيث تمتلك وزارة الري 11 حديقة، هي: عفلة والنخيل والنيل والبحيرة والجامع والنموذجية «أ»، والنموذجية «ب» وأبو إردان، والتوفيقي «أ»، والتوفيقي «ب»، والمركز الثقافي.

وتبلغ خطة تطويرحدائق القناطر وتحويلها إلى «جنة الشرق» حتى الآن 24 مليون جنيه تضمنت 4 حدائق، هي: عفلة، بتكلفة 8 ملايين، بمساحة 14 فدانا، والنيل بتكلفة 7 ملايين جنيه، بمساحة 6 أفدنة، والمركز الثقافي 5، بتكلفة 5 ملايين جنيه، بمساحة 9 أفدنة، والبحيرة بتكلفة 4 ملايين جنيه بمساحة 5 أفدنة.

«الوطن» تستعرض الخطة ومراحل التنفيذ والتكلفة وفق ما قاله ألمهندس أشرف درويش، مدير عام ري القناطر.

- تتم عملية التطوير بشكل ذاتي بواسطة التشغيل الذاتي بوزارة الري والموارد المائي من خلال المهندسين والفنين والعمال باستخدام معدات وورش الوزارة، بدون استخدام أي مقاول أو عنصر خارجي من خارج الوزارة بهدف الحفاظ على المال العام.

- يتم تطوير بعض محتويات الحدائق من خلال إيردات حدائق مثل حديقة البحيرة التي تم تطويرها بشكل كامل بتكلفة 4 ملايين جنيه بمساحه 5 فدان، وتوسعة مدخل حديقة عفلة وتركيب بوبات حديدية جديدة، حيث أنهت إدارة ري القناطر الخيرية تطوير مدخل الحديقة وتركيب بوابات جديدة لمدخلها، مزودة بمدخل خاص للرواد وتوسعة المدخل الخاص بالحافلات والمجموعات السياحية، في إطار إعادة تأهيلها لاستقبال الزائرين مع عودة الحياة الكاملة بعد انتهاء جائحة كورونا.

وقال المهندس أشرف درويش مدير إدارة ري القناطرإن حديقة عفلة من أشهر حدائق القناطر الخيرية وتعتبر متنفسًا للغلابة الذين يتوافدون إليها دائما في الأعياد والمناسبات خصوصًا عيد الربيع.

وأضاف أن الحديقة تشهد أعمال تطويرمستمرة عن طريق تزويدها بكافة الخدمات اللازمة للتنزه والاستمتاع بالنيل والحدائق والطبيعة الخلابة كمرحلة أولى لمشروع وزارة الري لتطوير حدائق القناطر.

وأضاف درويش ان حديقة عفلة تعد أشهر وأكبر تلك حدائق القناطر بمسطح 13 فدان وتقع على البر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر محمد على القديمة والجديدة وتطل على النيل بواجهة ساحرة بممشى أهل مصر، وتتميز بوجود أنواع من الأشجار الفريدة المعمرة التي يزيد عمر بعضها عن 100 عام مثل "التين البنغالي" وتتميز بأشجار نادرة مثل «السرسوع وبمبكس ووالفيكس فيكتوريا ووالنخل الملوكي بالإضافة إلى الشلالات الصناعية والبرجولات الخشبية والمشايات الزلطية ومسطح كبير من النجيلة الخضراء.

وتابع بأنه يجري العمل حاليا على تطوير حديقة «البحيرة» مع مراعاة التصميم الجمالي بها، موضحا أن الحديقة بها مسطح من النجيلة يتعدى الـ12 ألف متر مربع.

وأضاف، أن الأعمال تتضمن إنشاء مشايات من الإنترلوك والبرجولات الخشبية ومقاعد الرخام المنتشرة حول مجرى البحيرة بطول الحديقة وكافيتريا وشلالات من المياه ونافورة راقصة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير لحديقة المركز الثقافي لعلوم المياه على مساحة 8 أفدنة وتتميز بوجود نماذج للتجارب وأعمال الري مثل الساقية والشادوف وغيرها داخل الحديقة، بالإضافة إلى مسطح كبير من النجيلة الخضراء والأشجار النادرة والمشايات والبرجولات والخدمات المتنوعة.

كما تم الانتهاء من تطوير حديقة النيل على مساحة 6 أفدنة بعد إعادة تخطيطها وتزويدها بمشايات وبرجولات وتقع على البر الأيسر لفرع رشيد أمام قناطر محمد على القديمة والحديقة وتتميز بممشى أهل مصر بطول 500 م على النيل وهو أطول ممشى للحدائق على النيل.