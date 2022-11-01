عضو «تعليم النواب»: انتهينا إلى منع ترخيص المراكز الخصوصية

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، أكد خلال حوار له بمجلس النواب، أن فكرة ترخيص السناتر الخصوصية، كانت في البداية فكرة مطروحة للحوار، وليس لقرار مؤكد، موضحا أن اليوم خلال اللجنة التي شكلها وزير التعليم بهذا الشأن، أنهت الجدال المثار حول ترخيص المراكز الخصوصية للطلاب، بأنه جرى اتخاذ القرار بمنع ترخيص المراكز الخصوصية تماما.

دعم الطلاب داخل المدارس

أضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، أن وزارة التعليم ممثلة في الدكتور رضا حجازي، شددت على ضرورة الاهتمام بدروس التقوية، ومجموعات دعم الطلاب داخل المدارس كبديل للدروس الخصوصية.

تابع الحسيني، أن القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم، بشأن ترخيص المراكز الخصوصية، كان من بينها توفير آليات مناسبة، وإعطاء المدرس مرتبات إضافية، بمشاركته في الحصص الإضافية، ومجموعات التقوية التي ستوفرها المدرسة للطلاب خلال السنة الدراسية، حتى لا يلجأ المدرس إلى الحصول على أجر إضافي من الدروس الخصوصية غير المرخصة من الوزارة.

تقنين لائحة الانضباط المدرسي

أوضح عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة التعليمية أكدت ضرورة حصول المعلم على رخصة مزاولة المهنة، حتى لا يزاول المهنة سوى المدرسين المرخصين من وزارة التعليم، بالإضافة إلى تقنين لائحة الانضباط المدرسي، موضحا أن هذه اللائحة، ستحفظ للمدرس حقه في حالة وجود أي نزاعات، أو خلافات مع أحد الأفراد داخل العملية التعليمية، وذلك لمعاقبة كافة المعتدين على أحد المدرسين.