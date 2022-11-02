فعاليات «التنسيقية» اليوم.. لقاءات جماهيرية وندوات وزيارات ميدانية

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد جلساتها النقاشية والندوات واللقاءات مع أهالي المحافظات، وكذلك ورش عمل وصالونات سياسية مع المتخصصين، للحديث عن أبرز القضايا والملفات التي من المقرر مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والتفكير في حلول للتحديات التي تواجهها الدولة.

الفعاليات الداخلية في مقر النائب أحمد زيدان

وتستعرض «الوطن» فعاليات التنسيقية اليوم وجلساتها النقاشية على النحو الآتي:

- ورشة عمل 1 الإدارة المحلية بمحافظة الواحات البحرية في تمام الساعة 2 مساءّ، ويحضرها النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبدالحميد علام، و12 من أعضاء التنسيقية، و15 من الضيوف والأحزاب.

- صالون سياسي حول قانون المحليات في الساعة 7 مساءً، وتديره النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبحضور النواب «محمود تركي، عمرو درویش»، وضيوف، النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، وعبد الناصر قنديل خبير تشريعات الإدارة المحلية.

فعاليات النواب

- يعقد النائب محمد تيسير مطر، لقاءً مع أهالي منطقة مصر القديمة بمركز شباب النهضة، الساعة 7 مساءً، بأحد مراكز الشباب.

- النائب أكمل نجاتي، يعقد لقاءً مع النقابة العامة للعاملين بالصحافة بمقر الاتحاد العام لعمال مصر، الساعة 10.30 مساءً.

- يعقد النائب أحمد رمزي، لقاءً مع أهالي قرية القطا بالجيزة، في الساعة 7 مساءً.

- يعقد النائب أحمد قناوي، لقاءً مع عدد من القيادات المحلية بالمدينة سمنود محافظة المحلة، الساعة 7 مساءً.

فاعليات نواب المحافظين

- يعقد النائب عمرو عثمان، في بورسعيد، مؤتمرًا عاما بحضور كل من النواب «محمود القط، محمد فرید، أحمد فتحي، خالد بدوي، محمد السباعي»، ومن الأعضاء «إبرام عبد المسيح، إسلام زيدان، مصطفى جبر»، الساعة 12 مساءً.

فاعليات خارجية

- زيارة لجامعة عين شمس، الساعة 12 مساءً، بحضور النواب «محمد إسماعيل، هيام الطباخ، محمد عمارة»

- زيارة لجامعة السادات، بحضور النواب «مرثا محروس، رشا كليب، أحمد القناوي، راجيه الفقي»، الساعة 10 صباحًا.

- زيارة لمكتبة الإسكندرية، الساعة 3 مساءً، بحضور 6 من أعضاء التنسيقية.

- ندوة لمركز شباب حي الأسمرات، مع وزارة الشباب.