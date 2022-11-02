«نشرة التنسيقية».. الأعضاء والنواب يستمعوا لأفكار ومشكلات المواطنين

تستمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جهودها بعقد ندوات ولقاءات وجلسات نقاشية وورش عمل مع أهالي المحافظات المختلفة؛ وذلك لسماع آرائهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم بشأن القضايا المختلفة التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وترصد «الوطن» آخر جهود التنسيقية خلال تواجد أعضاءها في مختلف المحافظات.

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل اليوم الثلاثاء، حول «مستقبل الأحزاب السياسية»، من خلال عدة محاور أبرزها، «تأثير أزمات التمويل على الأحزاب، قانون جديد ينظم عمل الأحزاب السياسية أو تعديلات تشريعية على القانون القائم، أوجه التشابه بين بعض الأحزاب في برامجها، الضمانات القانونية والعملية للممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب»، وغيرها من المحاور.

صالون سياسي عن «قانون الأحزاب»

وعقدت التنسيقية صالونًا سياسيًا بعنوان «قانون الأحزاب السياسية» وذلك لمناقشة الحياة الحزبية في مصر والمراحل المختلفة التي مرت بها بالإضافة لمناقشة قانون الأحزاب السياسية الذي مر بمجموعة من التعديلات التشريعية علي نصه الأول، ومستقبل هذا القانون والتعديلات التي من الممكن أن تطرح مستقبلا.

واستضاف الصالون كلا من عضو مجلس الشيوخ سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، ومجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وعماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويديره النائب محمد عبدالعزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومن جهة أخرى، استقبل حزب الغد بمقره وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع جميع تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الغد في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

ورشة عمل حول مسودة قانون تداول المعلومات

وشاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة عمل حول مسودة قانون تداول المعلومات والتي نظمتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وتناولت مناقشة المعوقات والتحديات أمام إصدار قانون تداول المعلومات.

حضر الورشة عن التنسيقية كل من النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وكلا من كريم عبدالعاطي، وإيمان طلعت، وماجد الفقي، وأحمد مبارك، وأسامة بديع، وأعضاء التنسيقية.

وعقد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية لقاء في مقر اللجنة الفرعية لنقابة محامين شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وعرض المحامون مقترحاتهم سواء الخاصة بالتحديات التي تواجه مهنة المحاماة أو بالقوانين التي تحتاج مراجعة في الفترة القادمة مثل قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي، وقدم البعض مقترحات عن كيفية تجنب الحبس الاحتياطي في بعض القضايا، وأن يكون هناك إجراءات أخرى تضمن تنفيذ القانون وفي ذات الوقت تعزز مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

كما تمّ طرح مقترحات حول تغيير قانون الانتخابات حتى لا تكون القائمة مغلقة ويكون هناك أدوات انتخابية أخرى، وتطرق اللقاء أيضًا إلى قضايا التعليم والصحة والإعلام.

لقاء جماهيري مع عدد من العمالة اليومية

وعقد النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءا جماهيريا مع عدد كبير من العمالة اليومية في منطقة شارع ترعة زنين، إذ تطرق اللقاء إلى ضرورة الاهتمام بالعمالة اليومية والحرفيين، ومحاولة إيجاد فرص عمل فضلا عن الحديث عن بعض مشاكل الدائرة التي تندرج تحت ملف المحليات مطالبين ضرورة الاهتمام بهذا الملف.

كما طالبوا بضرورة توسيع دائرة مبادرات الحماية الاجتماعية للدولة كتكافل وكرامة، لتشمل عدد أكبر من المستحقين مع دراسة رفع قيمة المبلغ ليتوافق مع زيادة الأسعار الحالية، فضلا عن الاستفادة من التأمين الصحي وتطوير منظومة التموين.

وعقدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، جلسة نقاشية بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بحضور رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات العامة بالاتحاد من جميع محافظات الجمهورية، للحديث حول عرض رؤيتهم لدعم أصحاب المعاشات من خلال طرح أهم مشكلاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم لدعم الحوار الوطني.

وتناول اللقاء، مطالبة أصحاب المعاشات برفع الحد الأدنى للمعاشات، كما طالبوا بضرورة حل مشاكل قانون 148 الخاص بالمعاش المبكر والذي يهم قطاعًا كبيرًا من المحالين إلى المعاش، وكذلك ضرورة تخصيص يوم لأصحاب المعاشات تحت مسمى يوم الوفاء، فضلًا عن توفير الدعم الصحي اللازم لهم وتوفير وسيلة تواصل مناسبة مع مكاتب البريد والاهتمام بمنظومة الكارت الذهبي، لتقديمه العديد من الميزات لهم.

وعقد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية جلسة نقاشية، بحضور النائب أكمل نجاتي والنائب محمد السباعي عضوي مجلس الشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع أعضاء نقابة العلوم الصحية بمحافظة المنوفية حول محاور الحوار الوطني وما يحتاجون تنفيذه من مطالب متعلقة بمطالب والمشكلات التي تواجه أعضاء النقابة.

وواصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلسات النقاش حول الحوار الوطني، في شارع الجمعية بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، أمس، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وعقد النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءا جماهيريًا مع عدد كبير من السيدات في منطقة شارع الجمعية، حول دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني، وذلك في إطار حرص التنسيقية على الاستماع إلى وجهات نظر المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا المختلفة.

وطالب الحضور بضرورة توسيع دائرة مبادرات الحماية الاجتماعية للدولة كتكافل وكرامة، لتشمل عدد أكبر من المستحقين مع دراسة رفع قيمة المبلغ ليتوافق مع زيادة الأسعار الحالية، فضلًا عن الاستفادة من التأمين الصحي وتطوير منظومة التموين.