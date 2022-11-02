«التنسيقية» تستمع لأهالي بولاق الدكرور في جلسة نقاشية ضمن الحوار الوطني

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلسات النقاش بشأن الحوار الوطني، في شارع الجمعية بدائرة بولاق الدكرور - بمحافظة الجيزة، لليوم السادس على التوالي.

الحوار الوطني

وعقد النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء جماهيريا مع عدد كبير من السيدات في منطقة شارع الجمعية، بشأن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني، في إطار حرص التنسيقية على الاستماع إلى وجهات نظر المواطنين ومقترحاتهم بشأن القضايا المختلفة.

بدأ اللقاء بتأكيد النائب عمرو عزت، أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حريصة دائما على التواجد على الأرض وسط أبناء الشعب المصري والاستماع لمطالبهم وآرائهم المختلفة.

واستمع نائب التنسيقية إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري حاليا، وتطرقوا إلى الاهتمام بالعمالة اليومية والحرفيين، فضلا عن ضرورة إنشاء وحدة إسعاف - ونقطة مطافي ومجمع خدمي بشارع ناهيا شامل البريد - التأمينات - الشهر العقاري.

كما طالب الحضور بتوسيع دائرة مبادرات الحماية الاجتماعية للدولة كـ«تكافل وكرامة»، لتشمل عدد أكبر من المستحقين مع دراسة رفع قيمة المبلغ ليتوافق مع زيادة الأسعار الحالية، فضلا عن الاستفادة من التأمين الصحي وتطوير منظومة التموين.

سلسلة جلسات نقاشية عن الحوار الوطني

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بجميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى عقد صالونات لمناقشة القضايا مع المتخصصين من الاتجاهات كافة.