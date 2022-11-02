طالب ببنها يبتكر جهازا لحماية المنازل من تسرب الغاز: «الحوادث كتير»

شغف «أحمد الفرماوي» بالعلم رغم سنه الصغير كان عظيما، فلم يكتف بالدروس العلمية التي يتلقاها خلال الدراسة، بل قرر أن يدرس بشكل ذاتي العلوم الفيزيائية ويطبقها من خلال ابتكارات يصنعها في أوقات فراغه وبل أحيانا أوقات الدراسة والتي كان آخرها ابتكار جهاز كشف تسرب الغاز في المنازل.

يدرس أحمد خالد الفرماوي، في الصف الثاني الثانوي بمدرسة هيئة الشبان العالمية ببنها، بمحافظة القليوبية، وفائدة ابتكاره العلمي أنه لا يقتصر فقط على كشف تسرب الغاز بل أيضا السيطرة على الأضرار الناتجة عن ذلك

طريقة عمل جهاز مبتكر لمواجهة تسريب الغاز ببنها

وقال «أحمد» إن فكرة الجهاز قائمة على حماية المنزل من تسرب الغاز والتي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة وأودت بحياة عائلات بأكملها، مشيرًا إلى أن الجهاز يوجد به «سينسور»، يرسل إشارات فورية لفصل التيار الكهربائي من المنزل على الفور حتى لا يتسبب في كارثة داخل المنزل لا قدر الله.

تعامل فوري مع حالات تسرب الغاز في المنازل

صمم «أحمد» الجهاز بشكل يجعله متصل بكل أجهزة المنزل للتعامل الفوري في حالة تسرب الغاز، مثل تشغيل الشفاط داخل المنزل أوتوماتيك حتى يعمل على شفط رائحة الغاز، كما أن الجهاز يرسل اشعارات على الهاتف المحمول في حالة تسرب الغاز ونحن خارج المنزل.

وأوضح «أحمد»، أنه يخطط في المستقبل بإذن الله أن يصبح مهندس بالإضافة إلى الاستمرار في مجال الاختراعات من أجل خدمة بلده مصر، موجهًا الشكر لإدارة مدرسة الشبان العالمية ببنها لتوفير كافة سبل النجاح، كما وجه الشكر لمعلميه على دعمهم له في الفترة الأخيرة.

وأثنى الطالب على دور المدرسة وتشجيعه منذ المرحلة الابتدائية ومعلميه الذين يبذلون قصاري جهدهم.

دعم اللموهوبين والمبتكرين ونوادي العلوم الإستكشافيه

فيما قال المستشار مصطفى عبدالحميد فرج، رئيس مجلس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية وممثل مدارس الهيئة القانوني ببنها، إن إدارة المدرسة سعت لإنشاء وحدة نادي العلوم الاستكشافية لدعم الموهوبين والنابغين من أبناء الهيئة والمدارس في مجالات الابتكار والاختراعات الذين قدموا العديد من الاختراعات والابتكارات في كافة المجالات.

أضاف «فرج»، أن المدرسة تحرص دعم المنظومة التعليمية وحث الطلاب على التفوق والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال خلق روح تنافسية بين الطلاب وإبراز الأنشطة التعليمية التي تنمي المهارات والمعلومات من أجل خلق جيل واع يستطيع مواكبة التطور التكنولوجي والتقدم العلمي الذي نعيشه.