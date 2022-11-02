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«الداخلية»: ضبط 20 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 523 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

كتب:

محمد بركات
12:28 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (20) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (8 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية) بحوزة (16 متهم "من بينهم 7 لهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (7) قضايا إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة.

ضبط خلالها (كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بإجمالى (عدد 7 متهمين "من بينهم 5 لهم معلومات جنائية") .

تنفيذ عدد (523) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات.

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