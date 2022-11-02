«الداخلية»: ضبط 20 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 523 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (20) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (8 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية) بحوزة (16 متهم "من بينهم 7 لهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (7) قضايا إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة.

ضبط خلالها (كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بإجمالى (عدد 7 متهمين "من بينهم 5 لهم معلومات جنائية") .

تنفيذ عدد (523) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات.