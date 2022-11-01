المؤبد لربة منزل بتهمة ترويج المواد المخدرة في سمالوط بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، حضوريا، بالسجن المؤبد 25 عاما، على ربة منزل وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاتجار في المخدرات، واستخدام طفلتين بينهما ابنتها في الترويج.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين شعبان مغربى محمد، وسامح أحمد حسين، وتامر مجدي فريد، وبحضور محمود رياض سعيد وكيل النيابة، وأمانة سر نبيل بشرى.

معاقبة المتهمة بالمؤبد

وتضمن الحكم معاقبة «إيمان.م.ع» بالسجن المؤبد عما أسند إليها من اتهامات وتغريمها 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وإلزامها بدفع المصاريف الجنائية، وتسليم الطفلتين لولي أمر كل منهما، مع أخذ التعهد عليهما بحسن رعايتهما والمحافظة عليهما، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو كل ما ورد بأقوال المحكوم عليها بتحقيقات النيابة، سواء بالاتجار أو النقل أو الوساطة أو الحيازة والإحراز أو التعاطي، وكذا ما ورد من محادثات بالهاتف المضبوط في هذا الخصوص.

المتهمة استخدمت ابنتها لترويج المخدرات

تعود أحداث القضية رقم 1223 لسنة 2022 جنايات مركز سمالوط شرق، والمقيدة برقم 69 لسنة 2022 كلي جنايات شمال المنيا، والتي أحالها المستشار طارق جلال صوفي، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، إلى محكمة الجنايات، لأنها في اليوم الثاني عشر من شهر نوفمبر قبل الماضي، أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا «الهيروين»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، مستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة طفلتين هما «كيندا .م.ر«، و«شذى .ع.م».

كما ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملت بطريق الاستخدام في شخصين طبيعيين وهما المجني عليهما حال كونهما طفلتين، وذلك بقصد استغلالهما في ترويج المواد المخدرة محل الاتهام، أولا من أجل الحصول على منفعة مادية مستغلة ما لها من سلطة على الطفلتين كونها والدة الطفلة الأولى وشقيقة والد الثانية.

كما استخدمت المتهمة الطفلتين في غرض غير مشروع، وهو ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وعرضت الطفلتين للخطر بأن وجدتا في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهما وكان ذلك بتعريض أمنهما وصحتهما للخطر.

بلاغ بقيام ربة منزل بالاتجار في المخدرات

وكان اللواء محمد ضبش، مساعد مدير أمن محافظة المنيا، تلقى معلومة تفيد قيام «إيمان.م.ع»، 23 عاما، مقيمة بمركز مطاي، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بقرى مركز سمالوط شرق بعيدا عن أعين رجال الأمن.

وأكدت التحريات الأولية لوحدة مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، صحة المعلومة، وأفادت بقيام المتهمة بترويج كمية كبيرة من جوهر الهيروين المخدر زمام قرية المعصرة.

وتم تقنين الإجراءات القانونية ونصب عدة أكمنة متحركة وثابتة، وأثناء تواجد المتهمة بأحد الشوارع الرئيسية بمنطقة شارع المطرانية المعصرة مركز سمالوط شرق وبرفقتها طفلتان، جاء إليها شاب يقود موتوسيكل وتبادلا أطراف الحديث فقامت بأخذ حافظة نقود حريمي من يد الطفلة الصغيرة وقامت بفتحها واستخراج لفافة ورقية وقام بأخذها واستنشاقها ودفع للمتهمة مبلغا ماليا ثم غادر المكان مسرعا.

ضبط المهتمة بحوزتها المخدرات

وتمكنت القوات من ضبط المتهمة وقبل تفتيشها ألقت بنجلتها الصغيرة وحافظة النقود الحريمي، فتم فتحها وعثر بداخلها على 20 لفافة ورقية تحتوي على جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي قدره 600 جنيه وهاتف محمول، وبتفتيش الطفلة الثانية عثر بحوزتها على كيس بلاستيكي شفاف اللون بين طيات ملابسها بداخله 40 لفافة صغيرة الحجم بها جوهر الهيروين المخدر.

وبمواجهتها أقرت بإحرازها للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي المضبوط حصيلة اتجارها في المواد المخدرة، والهاتف المحمول هو وسيلة للتواصل مع عملائها وراغبي شراء المواد المخدرة، وإنها تقوم باستغلال الطفلتين في ترويج المواد المخدرة.