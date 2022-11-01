المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة ، بدائرة قسم ثان سوهاج بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى، ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الجاري 2022، بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وردت معلومات لقسم ثان سوهاج تفيد وجود نشاط إجرامي لعاطلين «تجارة المواد المخدرة» الشابو، داخل دائرة القسم، وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات الواردة وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم جوهر مخدر «الميثامفيتامين»، ومبلغ مالى وهاتف محمول وبمواجهتهم أقروا بالواقعة.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وجهت النيابة لكل من (ش . ع) و(ح . أ) عاطلين، تهمة إحراز جوهر مخدر «الميثامفيتامين» بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التى أصدرت حكمها المتقدم.